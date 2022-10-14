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Парень с того света Парень с того света
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The Loneliest Boy in the World

Парень с того света, 2022

2022 / Великобритания
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 ноября 2022
Премьера онлайн 18 октября 2022
Премьера в мире 14 октября 2022
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мартин Оуэн
Мартин Оуэн
В ролях
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Эшли Бенсон
Эшли Бенсон
Бен Миллер
Бен Миллер
Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома
Ивэн Росс
Ивэн Росс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парень с того света 1 постер
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