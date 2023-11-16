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Шаг к мечте: Раз и навсегда
Re lie
Шаг к мечте: Раз и навсегда, 2023
2023 / Китай
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Жанр:
комедия
драма
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Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
16 ноября 2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Прокатчик
СБ Фильм
Режиссер
Дун Чэнпэн
В ролях
Бо Хуан
Ван Ибо
Лю Миньтао
Юэ Юньпэн
Сяо Шэньян
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
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1 постер
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