Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шаг к мечте: Раз и навсегда
Киноафиша Фильмы Шаг к мечте: Раз и навсегда
Re lie

Шаг к мечте: Раз и навсегда, 2023

2023 / Китай
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 16 ноября 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Дун Чэнпэн
В ролях
Бо Хуан
Бо Хуан
Ван Ибо
Ван Ибо
Лю Миньтао
Юэ Юньпэн
Сяо Шэньян
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Шаг к мечте: Раз и навсегда 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Мальчишки были без ума от этой блондинки из «Ералаша»: она и в 30 сводит мужчин с ума (пикантное фото)
Эта многодетная мама весит всего 35 кг: глазам не поверите, увидев россиянку
Японцы «украли» популярное русское имя: будете смеяться, узнав, что оно значит за границей
Тест: помните ли вы "Пиратов Карибского моря"?
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
Климова и Месхи воссоединились ради дочери: актер уже успел отличиться
Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет
При виде младшего внука Юрия Никулина замирает сердце: растет копией этого человека
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
Женщины с этими именами любят ушами: не могут жить без комплиментов
Пугачеву давно скинули с трона: Киркоров раскрыл имя новой королевы российской эстрады
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше