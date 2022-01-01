Голова-жестянка, 2022

6-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.