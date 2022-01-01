Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Голова-жестянка

Голова-жестянка, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

6-летняя Женя, которую все зовут Жесть, сполна оправдывает свое прозвище: жестит и разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь она хромает и видит мир далеко не в розовом цвете. В своей травме Женя винит лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько и направляет на него весь свой гнев и искрометный цинизм. Но, кроме Приходько, достается всем: родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Иван Капитонов
Иван Капитонов
В ролях
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Татьяна Яковенко
Анна Попова
Анна Попова
Даниил Вершинин
Даниил Вершинин
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши