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Хоккей навсегда!, 2020

2020 / Чехия / Словакия / Латвия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Семья 16-летнего Давида переезжает в Злин, где подросток присоединяется к новой хоккейной команде «Волки». Парень твердо намерен добиться успеха, но в команде уже есть вратарь, Мики, который не собирается уступать свою позицию. Команда настроена к новичку недружелюбно. Капитан Джерри и его приятели ведут себя, как им заблагорассудится, а остальные подчиняются законам стаи. У Давида диабет, но здесь не терпят никаких проявлений слабости. Ставший изгоем Давид пытается справиться с травлей, но издевательства лишь набирают обороты.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 декабря 2022
Премьера онлайн 22 сентября 2020
Премьера в мире 5 сентября 2020
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Томас Поленски
В ролях
Томаш Далецки
Томаш Мрвик
Михал Длухос
Анастазия Чоколата
Дениза Бискупова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хоккей навсегда! 1 постер
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