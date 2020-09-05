Хоккей навсегда!, 2020

Семья 16-летнего Давида переезжает в Злин, где подросток присоединяется к новой хоккейной команде «Волки». Парень твердо намерен добиться успеха, но в команде уже есть вратарь, Мики, который не собирается уступать свою позицию. Команда настроена к новичку недружелюбно. Капитан Джерри и его приятели ведут себя, как им заблагорассудится, а остальные подчиняются законам стаи. У Давида диабет, но здесь не терпят никаких проявлений слабости. Ставший изгоем Давид пытается справиться с травлей, но издевательства лишь набирают обороты.