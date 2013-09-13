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Постер фильма После. Навсегда
6.5
После. Навсегда - Дублированный трейлер
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6.5

После. Навсегда

, 2023
After Everything
США / драма / 18+
Финальная часть популярной романтической франшизы
Трейлеры
Постер фильма После. Навсегда
6.5
После. Навсегда - Дублированный трейлер
После. Навсегда  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Американский романтический драматический фильм основан на популярном романе «После. Долго и счастливо» писательницы Анны Тодд. 

 

«После. Навсегда» — 5-й и последний фильм из серии франшиз «После» (2019), «Глава 2» (2020), «Глава 3» (2021) и «Долго и счастливо» (2022) и продолжение 4-й картины «После. Долго и счастливо». 

 

Ранее предполагалось, что будут фильмы из франшизы «После» о детях главных героев «После 6» и т. д. В 2023 году кинокомпания Voltage Pictures сообщила, что «После. Навсегда» является пятой и последней частью франшизы «После».

 

Это первый фильм, который не имеет нового названия. After Everything — это начало цитаты в эпилоге романа «После. Долго и счастливо», когда Хардин резюмирует свои отношения с Тессой.

 

По некоторым сведениям, 5-ю часть снимать вообще не собирались. Но еще в процессе монтажа 4-й ленты создатели проекта осознали, что у них осталось немало вопросов без ответов и им хочется собрать этот «пазл».

 

В Соединенных Штатах рейтинг картины R (для лиц, достигших 17 лет, и лиц, не достигших 17-летнего возраста, только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя). В РФ рейтинг картины 16+ (для детей, достигших возраста 16 лет, и взрослых). 

 

Основные съемки прошли в Португалии в 2022 году, а в остальной части картины использовались кадры со съемок в Болгарии в 2020 году.

 

Работа над этой лентой проходила в атмосфере строгой секретности. О том, что она закончена, стало известно только летом 2022 года, когда состоялась премьера предыдущей картины из киносерии.

 

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

В ролях

Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Hardin Scott
Джозефина Лэнгфорд
Джозефина Лэнгфорд
Tessa Young
Мими Кин
Мими Кин
Nathalie
Луиз Ломбард
Луиз Ломбард
Trish
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Christian Vance
Бенжамин Масколо
Бенжамин Масколо
Ариэль Кеббел
Ариэль Кеббел
Kimberly
Картер Дженкинс
Картер Дженкинс
Robert
Киана Мадейра
Киана Мадейра
Nora
Роб Эстес
Роб Эстес
Ken
Frances Turner
Karen
Режиссер Кастилло Лэндон, Адам Шэнкман
Сценарист Кастилло Лэндон, Анна Тодд
Композитор Джордж Каллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 октября 2023
Премьера в мире 13 сентября 2013
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия Вольга
14 сентября 2023 Азербайджан 16+
15 сентября 2023 Болгария
13 сентября 2023 Бразилия 14
21 сентября 2023 Греция
21 сентября 2023 Грузия R
15 сентября 2023 Испания
14 сентября 2023 Казахстан
14 сентября 2023 Кыргызстан 16+
15 сентября 2023 Латвия N16
15 сентября 2023 Литва N
14 сентября 2023 Мексика
14 сентября 2023 Молдавия 16
13 сентября 2023 Польша
15 сентября 2023 Румыния o.A.
14 сентября 2023 Сербия
24 сентября 2023 Словения
14 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Узбекистан
13 сентября 2023 Финляндия
14 сентября 2023 Хорватия
14 сентября 2023 Черногория
21 сентября 2023 Чехия
15 сентября 2023 Швеция 11
15 сентября 2023 Эстония
21 февраля 2024 Южная Корея 15
MPAA R
Сборы в мире $10 644 463
Производство Voltage Pictures, Wattpad
Другие названия
After Everything, After: Para Siempre, После. Навсегда, 'Akharei Sheh... Ha'Kol Nigmar, After 5: Capitolo finale, After 5: Όλα μετά, After 5. Na zawsze, After: Aquí acaba todo, After: Chapitre 5, After: Depois de Tudo, After: Her Şey, After: La destinée, After: Navždy, After: Odloučení, After: Para Sempre, After. Amžinai, After. Aquí acaba tot, Miután annyi minden történt, Pärast kõike, Poslije svega: Finale, Prvič po vsem, Афтер: Финале, Після. Назавжди, アフター すべての先に, 之后 前传, 之后5, After 5, Sau Tất Cả, 禁忌世代, אחרי שהכל נגמר, After Everything: The Final Chapter, 애프터 5, 애프터 에브리씽

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 121 голос
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2684 В жанре «драма»  1092 В фильмах США  1624 В фильмах 2023 года  156
Обновлено 29 марта 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
После. Навсегда - Дублированный трейлер
После. Навсегда Дублированный трейлер
После. Навсегда - Трейлер
После. Навсегда Трейлер
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Наша рецензия

Финал, из которого мы наконец узнаем, как все сложится у Хардина и Тессы.
Финал, из которого мы наконец узнаем, как все сложится у Хардина и Тессы. Все начинается с любви. А точнее, с самого известного отрывка из «Первого послания к Коринфянам» в Новом Завете. Этот фрагмент письма обычно цитируют на свадьбах. Именно там мы и оказываемся в прологе к драме «После. Навсегда» — пятому и последнему фильму из молодежной романтической франшизы, снятому по бестселлеру Анны Тодд «После. Долго и счастливо».  Первая книга серии родилась тоже с любви. Еще в далеком 2013 году 24-летняя Анна, которая…

Отзывы зрителей о фильме После. Навсегда

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42 Дата обновления: 29 марта 2026, 08:49
Сильные стороны: эмоциональная линия Тессы и Хардина и игра актеров; красивые кадры. Слабые стороны: вставки прошлых частей, нудность сюжета и повторение сцен. Общая оценка зрителей разделилась: часть довольна финалом и игрой героев, другие критикуют сюжетную проработку. Фильм подойдет фанатам серии и любителям романтических драм; остальным лучше не ожидать динамики и новизны.
Саммари составлено ИИ на основе 51 отзыва.

Отзывы о фильме

Ольга Прохина 17 сентября 2023, 00:56
Фильм ужасный. Не стоит потраченного времени и денег. Если без спойлеров, то очень предсказуемо, если смотрел предыдущие части. В конце фильма смеялись всем залом от разочарования.
Елизавета Шкерина 24 сентября 2023, 12:15
Если до этого части, мне казались полным шлаком для малолеток, то эта "превзошла" все предыдущие части по маразму и тупости. А главное, что… Читать дальше…
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Новости о фильме

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26 декабря 2022 12:56 Хардин не может жить без Тессы в первом тизере мелодрамы «После. Навсегда» Заключительная часть длительной серии «После» выйдет на экраны в следующем году.

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