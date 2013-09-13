После. Навсегда, 2023

Американский романтический драматический фильм основан на популярном романе «После. Долго и счастливо» писательницы Анны Тодд.

«После. Навсегда» — 5-й и последний фильм из серии франшиз «После» (2019), «Глава 2» (2020), «Глава 3» (2021) и «Долго и счастливо» (2022) и продолжение 4-й картины «После. Долго и счастливо».

Ранее предполагалось, что будут фильмы из франшизы «После» о детях главных героев «После 6» и т. д. В 2023 году кинокомпания Voltage Pictures сообщила, что «После. Навсегда» является пятой и последней частью франшизы «После».

Это первый фильм, который не имеет нового названия. After Everything — это начало цитаты в эпилоге романа «После. Долго и счастливо», когда Хардин резюмирует свои отношения с Тессой.

По некоторым сведениям, 5-ю часть снимать вообще не собирались. Но еще в процессе монтажа 4-й ленты создатели проекта осознали, что у них осталось немало вопросов без ответов и им хочется собрать этот «пазл».

В Соединенных Штатах рейтинг картины R (для лиц, достигших 17 лет, и лиц, не достигших 17-летнего возраста, только в сопровождении одного из родителей либо законного представителя). В РФ рейтинг картины 16+ (для детей, достигших возраста 16 лет, и взрослых).

Основные съемки прошли в Португалии в 2022 году, а в остальной части картины использовались кадры со съемок в Болгарии в 2020 году.

Работа над этой лентой проходила в атмосфере строгой секретности. О том, что она закончена, стало известно только летом 2022 года, когда состоялась премьера предыдущей картины из киносерии.