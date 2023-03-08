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Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
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Эскортница, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки "элитных" девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала “хостес” на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в "менеджера" экстра-класса. Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона – постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 8 марта 2023
Премьера в мире 8 марта 2023
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Михаил Погосов
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Алина Алексеева
Алина Алексеева
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа
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