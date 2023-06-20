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Честный развод. Бенефис
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Честный развод. Бенефис, 2023

2023 / Россия
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О фильме

 

У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве… Однако здесь — как посмотреть. Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, она что жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране. 

 

После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец — Альберт Плехов. 

Он режиссер в местном театре. Довольно эксцентричный, несовременный, но очень задорный мужчина в возрасте. Последние 20 лет он пытается поставить свой мюзикл «Алый Цветок». Сценарий, декорации, музыка — все продумано до мелочей. Вот только у города нет достаточно денег на его амбициозную постановку. 

Пытаясь самостоятельно их найти, он оказывается в должниках у опасных людей. Его последней надеждой остается обратиться к дочери и ее звездному мужу. Проблема только в том, что для Миланы он абсолютно чужой человек. И Альберту нужно найти подход к обиженной дочери, резкому Гене и втянуть, то есть вовлечь, их в свою постановку.

 

Это комедийно-лирическая  история про то, что у каждой семьи есть свой секрет счастья — пусть даже он строится на небольших «разводах».

Год выпуска 2023
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Евгений Корчагин
В ролях
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Александр Робак
Александр Робак
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Сергей Степин
Сергей Степин
Все актеры и съемочная группа
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Начались съемки третьей части комедии «Честный развод» с Агатой Муцениеце Главным новичком триквела стал Леонид Якубович.
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20 июня 2023 14:32
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Переводчик
Переводчик
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