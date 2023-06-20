Честный развод. Бенефис, 2023

У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве… Однако здесь — как посмотреть. Милана не верит в себя и связывает свою музыкальную карьеру с тем, она что жена народного любимца «дяди Гены», у которого постоянные гастроли по стране.

После выступления на празднике в одном из провинциальных городов к Милане за кулисы приходит… ее отец — Альберт Плехов.

Он режиссер в местном театре. Довольно эксцентричный, несовременный, но очень задорный мужчина в возрасте. Последние 20 лет он пытается поставить свой мюзикл «Алый Цветок». Сценарий, декорации, музыка — все продумано до мелочей. Вот только у города нет достаточно денег на его амбициозную постановку.

Пытаясь самостоятельно их найти, он оказывается в должниках у опасных людей. Его последней надеждой остается обратиться к дочери и ее звездному мужу. Проблема только в том, что для Миланы он абсолютно чужой человек. И Альберту нужно найти подход к обиженной дочери, резкому Гене и втянуть, то есть вовлечь, их в свою постановку.

Это комедийно-лирическая история про то, что у каждой семьи есть свой секрет счастья — пусть даже он строится на небольших «разводах».