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The Kill Room The Kill Room
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The Kill Room

The Kill Room, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Николь Паон
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Майя Хоук
Майя Хоук
Ума Турман
Ума Турман
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Kill Room 2 постера
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Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям» Актриса снялась вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном впервые со времен работы над «Криминальным чтивом».
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5 августа 2023 10:17
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