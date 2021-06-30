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Постер фильма Призрачный дом
6.0
Призрачный дом - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Призрачный дом
6.0

Призрачный дом

, 2021
Goe-gi-maen-syon
Южная Корея / ужасы, мистика, триллер / 18+
Мистический корейский триллер о проклятых квартирах
Трейлеры
Постер фильма Призрачный дом
6.0
Призрачный дом - Дублированный трейлер
Призрачный дом  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является дебютной полнометражной работой корейского режиссера Чо Ба Рына. Постановщик удостоился награды за фантастический короткометражный фильм на 21-м Международном фестивале фантастических фильмов в Пучхоне c лентой Vibrations. 

Оригинальное название фильма — Ghost Mansion, «Особняк призраков» или «Странный дом».

Актер Ким Хон Па впервые снялся в картине жанра хоррор. По словам актера, его привлек тот факт, что в ужастике освещаются социальные проблемы.

Режиссер использовал игру со светом — темный мерцающий свет в большинстве сцен контрастировал с эпизодами, снятыми при дневном свете, которые обычно указывают на безопасность и отсутствие каких-либо страхов. 

Персонажа, изображавшего второго фармацевта, запрашивающего лекарство от СДВГ, не видит никто, кроме главного героя. Подразумевается, что это женщина, убитая развратным мужем.

Популярный корейский визажист Рисабэ стала гримером проекта. Она делала специальный макияж для 4-го эпизода фильма-антологии. Режиссер Чо Ба Рын рассказал, что каждую неделю обменивался фотографиями плесени с Рисабэ, которая должна была создать соответствующий грим персонажу. Благодаря Рисабэ яркий заплесневелый грим молодого человека, который можно увидеть в 4-й главе фильма, удачно завершил образ героя.

В поисках идей для новых произведений автор вебтунов решает обследовать заброшенный дом, о котором ходят страшные легенды. Там парень встречает смотрителя, и тот начинает рассказывать ему истории про проклятые квартиры и их невезучих жильцов.

В ролях

Сон Джун
Сон Джун
Ji-woo
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Caretaker
Ким Бо-ра
Ким Бо-ра
Da-hye
Хён Бон-щик
Хён Бон-щик
Ли Чхан-хун
Ли Чхан-хун
Writer
Ли Дон-гю
Anchor
Вон Хён-джун
Hee-dong (segment: Delivery man)
Со Хён-у
Со Хён-у
Broker
Ким Джэ-хва
High school girl's mom
Joseph Kim
English Instructor
Пак Сэ-хён
High school girl
Режиссер Чо Ба-рын
Сценарист Чо Ба-рын
Композитор Sung Jin Cho
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 30 июня 2021
Дата выхода
1 января 2023 Россия Кино.Арт.Про
6 января 2022 Таиланд 15+
30 июня 2021 Южная Корея 18

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $654 072
Производство Contents Panda, MCMC
Другие названия
Goe-gi-maen-syon, Ghost Mansion, The Grotesque Mansion, The Night Shift, A Mansão Grotesca, Encuetros Diabolicos, Goegimaensyon, Historias que no te atreves a contar, Historias siniestras, Historias Siniestras: No te atrevas a con, Monster Mansion, Przeklęty wieżowiec, Призрачный дом, Странный дом, グロテスクマンション, 怪奇大廈, 怪奇宅, 採魂村, 괴기맨숀, 奇怪宅

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 26 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3283 В жанре «ужасы»  351 В жанре «мистика»  80 В жанре «триллер»  677 В фильмах Южной Кореи  50 В фильмах 2021 года  120
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Призрачный дом - Дублированный трейлер
Призрачный дом Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

blackersha666satanic 11 января 2023, 23:27
Впечатления сильные хотя назвать фильм "шедевром" не получается. Скорее качественный азиатский ужастик на классическую тему о проклятых… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 14 января 2024, 18:54
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Призрачный дом - смотреть в онлайн-кинотеатре

Призрачный дом

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