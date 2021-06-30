Картина является дебютной полнометражной работой корейского режиссера Чо Ба Рына. Постановщик удостоился награды за фантастический короткометражный фильм на 21-м Международном фестивале фантастических фильмов в Пучхоне c лентой Vibrations.

Оригинальное название фильма — Ghost Mansion, «Особняк призраков» или «Странный дом».

Актер Ким Хон Па впервые снялся в картине жанра хоррор. По словам актера, его привлек тот факт, что в ужастике освещаются социальные проблемы.

Режиссер использовал игру со светом — темный мерцающий свет в большинстве сцен контрастировал с эпизодами, снятыми при дневном свете, которые обычно указывают на безопасность и отсутствие каких-либо страхов.

Персонажа, изображавшего второго фармацевта, запрашивающего лекарство от СДВГ, не видит никто, кроме главного героя. Подразумевается, что это женщина, убитая развратным мужем.

Популярный корейский визажист Рисабэ стала гримером проекта. Она делала специальный макияж для 4-го эпизода фильма-антологии. Режиссер Чо Ба Рын рассказал, что каждую неделю обменивался фотографиями плесени с Рисабэ, которая должна была создать соответствующий грим персонажу. Благодаря Рисабэ яркий заплесневелый грим молодого человека, который можно увидеть в 4-й главе фильма, удачно завершил образ героя.