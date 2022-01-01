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Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя

Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Леонид вышел на свободу и теперь заправляет делами Семьи на правах Крестного отца. Со всех концов к нему стекаются бизнесмены со своими проблемами. Один из них никак не может поделить пиццерию со своими итальянскими партнерами. Джакомо и Лука шлют ему свой ответ – селедку в газете. По городу ползут слухи, что вот-вот пожалуют головорезы из самой Сицилии. Грозит международный конфликт, который точно не нужен прокурору Надежде. Устав от ссор, она мечтает лишь об одном – поскорее отправить авторитетного родственника назад за решетку.

Год выпуска 2023
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Владимир Зинкевич
Владимир Зинкевич
В ролях
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Петр Буслов
Петр Буслов
Дмитрий Красилов
Дмитрий Красилов
Кристина Строителева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя 1 постер
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