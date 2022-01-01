Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя, 2023

Леонид вышел на свободу и теперь заправляет делами Семьи на правах Крестного отца. Со всех концов к нему стекаются бизнесмены со своими проблемами. Один из них никак не может поделить пиццерию со своими итальянскими партнерами. Джакомо и Лука шлют ему свой ответ – селедку в газете. По городу ползут слухи, что вот-вот пожалуют головорезы из самой Сицилии. Грозит международный конфликт, который точно не нужен прокурору Надежде. Устав от ссор, она мечтает лишь об одном – поскорее отправить авторитетного родственника назад за решетку.