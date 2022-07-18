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Темная природа
Dark Nature
Темная природа, 2022
2022 / Канада
6.3
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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6.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
18 июля 2022
В ролях
Ханна Эмили Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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