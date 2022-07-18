Темная природа, 2022

Съемки проходили в канадских Скалистых горах осенью 2021 года, недалеко от ледяной пещеры Каньон-Крик в Кананаскисе.

Съемочную площадку иногда посещал медведь гризли.

Практически все трюки в фильме выполнены вживую, без использования спецэффектов.

В фильме звучит музыка, написанная известной канадской и метисской арт-рок-группой Ghostkeeper. Это дебют музыкантов в кино.

Мировая премьера состоялась на международном кинофестивале «Фантазия» 18 июля 2022 года.

Фильм выбран для участия в Каннском кинофестивале в качестве одного из «Фантастической семерки» — семи многообещающих жанровых фильмов со всего мира.

Режиссер Беркли Брэди написала сценарий и снял фильм, который стал ее полнометражным дебютом. Она сказала, что рада поделиться успехом с актерами, съемочной группой, семьей и друзьями, которые поддержали ее на разных этапах работы. Признание на мировой арене очень много значит для Брэди.

Пейзаж — это больше, чем просто фон для Брэди, которая провела детство в кемпинге со своей семьей. Она считает, что местные кинематографисты могут глубже передать свою связь с землей на экране.

Фильм частично финансировался за счет грантов Calgary Arts Development, Telefilm и других организаций. Брэди сказала, что на протяжении всей своей карьеры в Альберте она получала немало грантов и возможностей. Режиссер уверена, что такая поддержка помогает кинематографистам развиваться, а также приносит пользу сообществу.