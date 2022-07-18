Темная природа, 2022

Съемки проходили в канадских Скалистых горах осенью 2021 года, недалеко от ледяной пещеры Каньон-Крик в Кананаскисе.
Съемочную площадку иногда посещал медведь гризли.
Практически все трюки в фильме выполнены вживую, без использования спецэффектов.
В фильме звучит музыка, написанная известной канадской и метисской арт-рок-группой Ghostkeeper. Это дебют музыкантов в кино.
Мировая премьера состоялась на международном кинофестивале «Фантазия» 18 июля 2022 года.
Фильм выбран для участия в Каннском кинофестивале в качестве одного из «Фантастической семерки» — семи многообещающих жанровых фильмов со всего мира.
Режиссер Беркли Брэди написала сценарий и снял фильм, который стал ее полнометражным дебютом. Она сказала, что рада поделиться успехом с актерами, съемочной группой, семьей и друзьями, которые поддержали ее на разных этапах работы. Признание на мировой арене очень много значит для Брэди.
Пейзаж — это больше, чем просто фон для Брэди, которая провела детство в кемпинге со своей семьей. Она считает, что местные кинематографисты могут глубже передать свою связь с землей на экране.
Фильм частично финансировался за счет грантов Calgary Arts Development, Telefilm и других организаций. Брэди сказала, что на протяжении всей своей карьеры в Альберте она получала немало грантов и возможностей. Режиссер уверена, что такая поддержка помогает кинематографистам развиваться, а также приносит пользу сообществу.
Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением. Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого.
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