Темная природа, 2022

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Спуск: Новая глава
5.4
Спуск: Новая глава - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Спуск: Новая глава
5.4

Спуск: Новая глава

, 2022
Dark Nature
Канада / ужасы / 18+
Фильм ужасов о глубине собственных страхов
Трейлеры
Постер фильма Спуск: Новая глава
5.4
Спуск: Новая глава - Дублированный трейлер
Спуск: Новая глава  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки проходили в канадских Скалистых горах осенью 2021 года, недалеко от ледяной пещеры Каньон-Крик в Кананаскисе.

Съемочную площадку иногда посещал медведь гризли. 

Практически все трюки в фильме выполнены вживую, без использования спецэффектов.

В фильме звучит музыка, написанная известной канадской и метисской арт-рок-группой Ghostkeeper. Это дебют музыкантов в кино.

Мировая премьера состоялась на международном кинофестивале «Фантазия» 18 июля 2022 года.

Фильм выбран для участия в Каннском кинофестивале в качестве одного из «Фантастической семерки» — семи многообещающих жанровых фильмов со всего мира. 

Режиссер Беркли Брэди написала сценарий и снял фильм, который стал ее полнометражным дебютом. Она сказала, что рада поделиться успехом с актерами, съемочной группой, семьей и друзьями, которые поддержали ее на разных этапах работы. Признание на мировой арене очень много значит для Брэди.

Пейзаж — это больше, чем просто фон для Брэди, которая провела детство в кемпинге со своей семьей. Она считает, что местные кинематографисты могут глубже передать свою связь с землей на экране.

Фильм частично финансировался за счет грантов Calgary Arts Development, Telefilm и других организаций. Брэди сказала, что на протяжении всей своей карьеры в Альберте она получала немало грантов и возможностей. Режиссер уверена, что такая поддержка помогает кинематографистам развиваться, а также приносит пользу сообществу. 

 

Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением. Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого.

 

В ролях

Ханна Эмили Андерсон
Ханна Эмили Андерсон
Joy
Мэдисон Уолш
Мэдисон Уолш
Carmen
Гриффин Корк
Гриффин Корк
Soldier #1
Кира Харпер
Кира Харпер
Dr. Dunnley
Хелен Белай
Хелен Белай
Tara
Roseanne Supernault
Shaina
Дэниэл Арнольд
Derek
Luke Moore
Creature
Dave Alexander
Hunter #1
Michael Roik
Hunter #2
Режиссер Беркли Брэйди
Сценарист Беркли Брэйди, Tim Cairo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 июля 2023
Премьера в мире 18 июля 2022
Дата выхода
25 мая 2023 Россия RWV Film
19 мая 2023 Канада

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 1 000 000 CAD
Сборы в мире $33 003
Производство Dread, Nika Productions, Peterson Polaris
Другие названия
Dark Nature, Natureza Sombria, Kuri loodus, Mroczna natura, Terreur sauvage, Спуск: Новая глава, クリフ・サバイバー, 黑暗自然

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 17 голосов
4.4 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Спуск: Новая глава - Дублированный трейлер
Спуск: Новая глава Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Спуск: Новая глава - смотреть в онлайн-кинотеатре

Спуск: Новая глава
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше