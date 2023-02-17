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Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу
Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу, 2022
2022 / Германия
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Жанр:
приключения
анимация
семейный
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о выходе в прокат
О фильме
The Mucklas ... and how they got to Pettersson and Findus
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Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
17 февраля 2023
Режиссер
Али Самади Ахади
В ролях
Уве Оксенкнехт
Кристина Урспрух
Штефан Курт
Марианна Зёгебрехт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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