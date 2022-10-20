Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу, 2022

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Домовята. Навстречу приключениям
4.7
Домовята. Навстречу приключениям - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Домовята. Навстречу приключениям
4.7

Домовята. Навстречу приключениям

, 2023
Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen
Германия / приключения, анимация, семейный / 18+
Весёлый мультфильм о трёх озорниках, которые ищут новый дом
Трейлеры
Постер мультфильма Домовята. Навстречу приключениям
4.7
Домовята. Навстречу приключениям - Дублированный трейлер
Домовята. Навстречу приключениям  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам произведения известного шведского писателя Свен Нурдквиста про старичка Петсона и кота Финдуса, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Их приключения легли в основу анимационных сериалов, постановок, компьютерной игры и нескольких полнометражных лент – «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», «Петсон и Финдус – 2. Лучшее на свете Рождество», «Петсон и Финдус. Финдус переезжает».

Над сюжетом фильма работал сценарист Томас Шпрингер, который раньше написал сценарий для полнометражных фильмов о приключениях Петсона и Финдуса. Также он известен как автор картины «Мой братик – собачка». Вместе с ним разработкой сценария занимался и сам писатель Свен Нурдквист.

Свои голоса мультипликационным героям подарили Нина Шаттон («Пчелка Майя»), Роксана Самади («Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»), Marcel Mann (Morris & the Cow), Andreas Rehschuh («Принцесса Лилифи»), Кэролайн Шрайбер («Лунные приключения»).

 

Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого - просто в восторге! Но однажды они остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие, чтобы найти новое место, где они смогут и дальше продолжать веселиться и озорничать.

В ролях

Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Kammerjäger Karl
Кристина Урспрух
Кристина Урспрух
Molli
Штефан Курт
Штефан Курт
Pettersson
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Beda
Андре Юнг
Olaf Karlsson
Марко Лоренцини
Herr Hansson
Патрик Хаштерт
Emilio Brasi
Анук Вагенер
Astrid Borka
Eduard-Stefan Constantin
Johann Borka
Nina Schatton
Kleiner Mucka
Nina Schatton
Kleiner Mucka
Режиссер Али Самади Ахади, Маркус Дитрих
Сценарист Thomas Springer, Свен Нурдквист
Композитор Андре Дзезюк
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 октября 2022
Дата выхода
3 августа 2023 Россия Global Film 6+
17 августа 2023 Азербайджан 6+
20 октября 2023 Болгария
25 августа 2023 Венгрия 6
20 октября 2022 Германия 0
9 марта 2023 Дания 7
10 августа 2023 Казахстан 6+
10 августа 2023 Кыргызстан
22 сентября 2023 Литва N7
31 августа 2023 Молдавия 0
18 января 2024 ОАЭ TBC
20 октября 2023 Польша
25 августа 2023 Румыния
20 октября 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Узбекистан 6+
17 февраля 2023 Финляндия S
20 октября 2022 Швейцария
17 февраля 2023 Швеция 7
8 сентября 2023 Эстония
Сборы в мире $2 044 902
Производство Tradewind Pictures, Amour Fou Luxembourg, Senator Film Produktion
Другие названия
Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen, Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen, Bıcırıklar: Yeni Yuvamız, Buklerne flytter ind hos Peddersen og Findus, Mucklorna: Hur de kom till Pettson och Findus, Mukklene og hvordan de kom til Gubben og Katten, Muklák, Muklat: Viirun ja Pesosen talon asukit, Mukliki, Mukliņi: Meklējot jaunas mājas, Muksikud, The Mucklas... And How They Came to Pettson and Findus, Домовята. Навстречу приключениям

Рейтинг мультфильма

4.7
Оцените 13 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Домовята. Навстречу приключениям - Дублированный трейлер
Домовята. Навстречу приключениям Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Домовята. Навстречу приключениям

Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Петсон и Финдус. Финдус переезжает анимация, семейный
2018, Германия
5.0
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество
Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество семейный
2016, Германия
5.0
Кокоша – маленький дракон
Кокоша – маленький дракон семейный, анимация
2014, Германия
5.0
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба
Петсон и Финдус. Маленький мучитель - большая дружба комедия, мюзикл, семейный
2014, Германия
5.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше