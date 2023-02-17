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Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу
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Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen

Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу, 2022

2022 / Германия
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О фильме
The Mucklas ... and how they got to Pettersson and Findus
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 февраля 2023
Режиссер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
В ролях
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Кристина Урспрух
Штефан Курт
Штефан Курт
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу 1 постер
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