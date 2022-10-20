Маклы ... и как они пришли к Петтерссону и Финдусу, 2022

Фильм снят по мотивам произведения известного шведского писателя Свен Нурдквиста про старичка Петсона и кота Финдуса, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Их приключения легли в основу анимационных сериалов, постановок, компьютерной игры и нескольких полнометражных лент – «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», «Петсон и Финдус – 2. Лучшее на свете Рождество», «Петсон и Финдус. Финдус переезжает».
Над сюжетом фильма работал сценарист Томас Шпрингер, который раньше написал сценарий для полнометражных фильмов о приключениях Петсона и Финдуса. Также он известен как автор картины «Мой братик – собачка». Вместе с ним разработкой сценария занимался и сам писатель Свен Нурдквист.
Свои голоса мультипликационным героям подарили Нина Шаттон («Пчелка Майя»), Роксана Самади («Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»), Marcel Mann (Morris & the Cow), Andreas Rehschuh («Принцесса Лилифи»), Кэролайн Шрайбер («Лунные приключения»).
Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого - просто в восторге! Но однажды они остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие, чтобы найти новое место, где они смогут и дальше продолжать веселиться и озорничать.
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