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У людей так бывает
У людей так бывает, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 сентября 2023
Премьера в мире
14 сентября 2023
Возраст
12+
Прокатчик
Russian World Vision
Режиссер
Карен Оганесян
В ролях
Екатерина Вилкова
Кирилл Кяро
Катерина Шпица
Михаил Горевой
Все актеры и съемочная группа
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