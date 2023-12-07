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Волшебное приключение Да Винчи Волшебное приключение Да Винчи
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The Inventor

Волшебное приключение Да Винчи, 2023

2023 / Франция / Ирландия / США
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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 7 декабря 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Режиссер
Джим Капобьянко
В ролях
Мэтт Берри
Мэтт Берри
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Пьер-Люк Гранжон
Все актеры и съемочная группа
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7.9 IMDb
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Постер мультфильма Волшебное приключение Да Винчи 4 постера
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