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Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга"
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Волшебное приключение Да Винчи
The Inventor
Волшебное приключение Да Винчи, 2023
2023 / Франция / Ирландия / США
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в России
7 декабря 2023
Премьера в мире
7 декабря 2023
Режиссер
Джим Капобьянко
В ролях
Мэтт Берри
Дэйзи Ридли
Марион Котийяр
Стивен Фрай
Пьер-Люк Гранжон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
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7.9
IMDb
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4 постера
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