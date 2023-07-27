Лэсси. Новые приключения, 2023

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Постер фильма Лесси — лохматый детектив
6.6
Лесси — лохматый детектив - Трейлер
Киноафиша Фильмы Лесси — лохматый детектив
6.6

Лесси — лохматый детектив

, 2023
Lassie - Ein neues Abenteuer
Германия / боевик, драма, семейный / 18+
Семейный детективный фильм о расследовании пропавших собак
Трейлеры
Постер фильма Лесси — лохматый детектив
6.6
Лесси — лохматый детектив - Трейлер
Лесси — лохматый детектив  Трейлер

Факты

О фильме

Картину снимали в Германии. Сценарий написал Андреас Кордес (криминальная комедия «Кондитерская Люси»/Lucy ist jetzt Gangster, 2022 год).

Мировая премьера ленты состоялась 27 июля 2023 года, а в российский прокат она выйдет 19 октября 2023 года благодаря кинокомпании «Атмосфера кино».

Создателем Лесси является английский писатель и сценарист Эрик Найт, который любил эту породу и разводил на своей усадьбе. Первая публикация вышла в 1938 году в журнале The Saturday Evening Post. Это был маленький рассказ и назывался он «Лесси возвращается домой». После этого автор решил написать полноценный роман, который свет увидел в 1940 году.

Найт не был, что называется, писателем одной книги, выпустил он и другие произведения, например, «Приглашение к жизни»/Invitation to Life (1934 год), «Песня о твоей ошибке»/Song On Your Bug (1936 год), «Это превыше всего»/This Above All is (1938 год), «Сэм Смолл снова летит»/Sam Small Flies Again (1942 год, также издавался как «Летающий йоркширец»). Однако мировую известность ему принесли приключения колли. Книгу перевели на 25 языков, ее часто экранизировали, по ней делались радиопостановки, по мотивам создавались новые сюжеты и т. д. Таким образом собака стала символом.

В 1941 году американская киностудия MGM приобрела у создателя за 10 тысяч долларов права на экранизацию романа. До того времени такие фильмы не пользовались особым успехом у публики. Но эта картина побила все рекорды по кассовым сборам. Продюсеры студии обрадовались и поставили съемки на поток. Эрик Найт активно принимал участие в создании первого проекта и в планах было писать сценарии к следующим, но, к сожалению, в 1943 году он погиб в авиакатастрофе в Южной Америке.

Самую первую Лесси воплотил на экране кобель по кличке Пэл (в переводе с английского – Приятель). Он оставил после себя 100 потомков-мальчиков, 0 из которых продолжили сниматься в этой франшизе, несмотря на то, что роль «женская». Это обусловлено тем, что суки породы колли линяют примерно раз в год, что затормозило бы съемки. Каждую собаку тренировали дрессировщики. Сначала это были братья Руд и Фрэнк Уэзервоксы.

Самым популярным стал американский сериал «Лэсси»/Lassie, который выходил 20 лет – с 1954 по 1974 годы. Он и теперь имеет на Кинопоиске рейтинг 7,0.

По мере возрастания популярности Лесси стали снимать в рекламных роликах. И как апофеоз – собственная звезда на Голливудской «Аллее славы».

Наступают долгожданные каникулы! Но Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси: вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой. Когда Фло, Клео и Анри узнают о похищении собак в деревне, они начинают переживать за своих домашних любимцев. И не зря - вскоре Пиппа пропадает! Вместе с Лесси трое друзей отправляются ловить воров и спасать Пиппу.

В ролях

Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Gerhardt
Аннета Фрир
Аннета Фрир
Bianca Sternberg
Катарина Шюттлер
Катарина Шюттлер
Tante Cosima
Анна Люсия Аттанасио
Анна Люсия Аттанасио
Нико Маришка
Flo
Élia St-Pierre
Kleo
Élia St-Pierre
Kleo
Деннис Моен
Марайле Блендл
Hundezüchterin
Maike Jüttendonk
Delphine
Karl Drescher
Schabenschreck
Priscilla Wittman
Dame mit rotem Hut
Режиссер Ханно Ольдердиссен
Сценарист Andreas Cordes
Композитор David Reichelt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 ноября 2023
Премьера в мире 27 июля 2023
Дата выхода
19 октября 2023 Россия Атмосфера Кино 6+
19 октября 2023 Азербайджан
31 июля 2024 Бельгия
13 октября 2023 Болгария
3 мая 2024 Великобритания PG
27 июля 2023 Германия 0
2 апреля 2024 Дания A
11 апреля 2024 Израиль
7 июня 2024 Испания A
14 февраля 2024 Италия
19 октября 2023 Казахстан 6+
24 июля 2025 Катар
19 октября 2023 Кыргызстан
1 сентября 2023 Латвия U
1 сентября 2023 Литва V
19 октября 2023 Молдавия
24 апреля 2024 Нидерланды 6
26 января 2024 Норвегия 6
24 июля 2025 ОАЭ 18TC
28 июля 2023 Польша
19 апреля 2024 Румыния o.A.
25 января 2024 Сербия
20 июня 2024 Словакия 7
19 октября 2023 Таджикистан
19 октября 2023 Узбекистан
5 января 2024 Финляндия Tulossa
25 января 2024 Хорватия
25 января 2024 Черногория
20 июня 2024 Чехия
27 июля 2023 Швейцария 6
2 февраля 2024 Швеция Btl
1 сентября 2023 Эстония
12 сентября 2024 Южная Корея ALL
Сборы в мире $5 065 583
Производство Henning Ferber Filmproduktion, Leonine Studios, LCH Film
Другие названия
Lassie - Ein neues Abenteuer, Lassie: A New Adventure, Lassie - A New Adventure, Lassie - Ett nytt äventyr, Lassie - O nouă aventură, Lassie - På nye eventyr, Lassie - Una nuova avventura, Lassie - uus seiklus, Lassie 2: Harpatka Khadasha, Lassie på nye eventyr, Lassie: Állati mentőakció, Lassie: Een nieuw avontuur, Lassie: Una nueva aventura, Lassie: Yepyeni Bir Macera, Lassie. Nowe przygody, Lassie. Una nueva aventura, Lassien uusi seikkailu, Lesė. Naujas nuotykis, Lesijas jaunie piedzīvojumi, Ласи - едно невероятно приключение, Лесси - лохматый детектив, Лесси. Лохматый детектив, Лессі проти викрадачів собак

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 28 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2598 В жанре «боевик»  592 В жанре «драма»  1072 В жанре «семейный»  256 В фильмах Германии  88 В фильмах 2023 года  148
Обновлено 29 июля 2026

Трейлеры фильма

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Лесси — лохматый детектив - Трейлер
Лесси — лохматый детектив Трейлер
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Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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