Лэсси. Новые приключения, 2023

Картину снимали в Германии. Сценарий написал Андреас Кордес (криминальная комедия «Кондитерская Люси»/Lucy ist jetzt Gangster, 2022 год).

Мировая премьера ленты состоялась 27 июля 2023 года, а в российский прокат она выйдет 19 октября 2023 года благодаря кинокомпании «Атмосфера кино».

Создателем Лесси является английский писатель и сценарист Эрик Найт, который любил эту породу и разводил на своей усадьбе. Первая публикация вышла в 1938 году в журнале The Saturday Evening Post. Это был маленький рассказ и назывался он «Лесси возвращается домой». После этого автор решил написать полноценный роман, который свет увидел в 1940 году.

Найт не был, что называется, писателем одной книги, выпустил он и другие произведения, например, «Приглашение к жизни»/Invitation to Life (1934 год), «Песня о твоей ошибке»/Song On Your Bug (1936 год), «Это превыше всего»/This Above All is (1938 год), «Сэм Смолл снова летит»/Sam Small Flies Again (1942 год, также издавался как «Летающий йоркширец»). Однако мировую известность ему принесли приключения колли. Книгу перевели на 25 языков, ее часто экранизировали, по ней делались радиопостановки, по мотивам создавались новые сюжеты и т. д. Таким образом собака стала символом.

В 1941 году американская киностудия MGM приобрела у создателя за 10 тысяч долларов права на экранизацию романа. До того времени такие фильмы не пользовались особым успехом у публики. Но эта картина побила все рекорды по кассовым сборам. Продюсеры студии обрадовались и поставили съемки на поток. Эрик Найт активно принимал участие в создании первого проекта и в планах было писать сценарии к следующим, но, к сожалению, в 1943 году он погиб в авиакатастрофе в Южной Америке.

Самую первую Лесси воплотил на экране кобель по кличке Пэл (в переводе с английского – Приятель). Он оставил после себя 100 потомков-мальчиков, 0 из которых продолжили сниматься в этой франшизе, несмотря на то, что роль «женская». Это обусловлено тем, что суки породы колли линяют примерно раз в год, что затормозило бы съемки. Каждую собаку тренировали дрессировщики. Сначала это были братья Руд и Фрэнк Уэзервоксы.

Самым популярным стал американский сериал «Лэсси»/Lassie, который выходил 20 лет – с 1954 по 1974 годы. Он и теперь имеет на Кинопоиске рейтинг 7,0.

По мере возрастания популярности Лесси стали снимать в рекламных роликах. И как апофеоз – собственная звезда на Голливудской «Аллее славы».