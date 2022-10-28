Зов мести, 2022

Фильм является второй полнометражной работой режиссера Нейтана Скоггинса. Он снял картину по своему оригинальному сценарию. Среди его работ — фильмы The Least of These и «Идеальное лето».
Фильм также известен под названием «То, что осталось».
Премьера картины состоялась 28 октября 2022 на Кинофестивале в Остине, США.
Это последний художественный фильм, в котором снялась актриса Энн Хеч. Съемки эпизодов с ее участием завершились в конце октября 2021 года, а в августе 2022 года ее не стало.
Съемки проходили в Амарилло, штат Техас, в течение пяти недель.
В массовых сценах принимал участие 21 студент Католического университета Иоанна Павла Великого. Это составляет более четверти съемочной группы.
Священник Маршалл Шепард - скорбящий вдовец, чья жена Элизабет была убита пять лет назад. Его сын Сэмюэль до сих пор зол на отца за то, что тот простил мужчину, виновного в её смерти. Но теперь этот человек, Трой Паркер, вернулся в город, и Маршалл даёт ему шанс на новую жизнь, предлагая работу. Это приводит Сэмюэля в ярость. Между тем, шериф расследует новое убийство…
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