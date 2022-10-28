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Постер фильма Зов мести
5.2
Зов мести - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Зов мести
5.2

Зов мести

, 2022
What Remains
США / драма, детектив, триллер / 18+
Остросюжетный детектив с Келланом Латсом о возмездии и прощении
Трейлеры
Постер фильма Зов мести
5.2
Зов мести - Дублированный трейлер
Зов мести  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является второй полнометражной работой режиссера Нейтана Скоггинса. Он снял картину по своему оригинальному сценарию. Среди его работ — фильмы The Least of These и «Идеальное лето». 

Фильм также известен под названием «То, что осталось».

Премьера картины состоялась 28 октября 2022 на Кинофестивале в Остине, США.

Это последний художественный фильм, в котором снялась актриса Энн Хеч. Съемки эпизодов с ее участием завершились в конце октября 2021 года, а в августе 2022 года ее не стало.

Съемки проходили в Амарилло, штат Техас, в течение пяти недель. 

В массовых сценах принимал участие 21 студент Католического университета Иоанна Павла Великого. Это составляет более четверти съемочной группы.

 

Священник Маршалл Шепард - скорбящий вдовец, чья жена Элизабет была убита пять лет назад. Его сын Сэмюэль до сих пор зол на отца за то, что тот простил мужчину, виновного в её смерти. Но теперь этот человек, Трой Паркер, вернулся в город, и Маршалл даёт ему шанс на новую жизнь, предлагая работу. Это приводит Сэмюэля в ярость. Между тем, шериф расследует новое убийство…

В ролях

Энн Хеч
Энн Хеч
Maureen
Келлан Латс
Келлан Латс
Troy
Кресс Уильямс
Кресс Уильямс
Marshall
Джулиана ДеСтефано
Джулиана ДеСтефано
Kaitlyn
Стелио Саванте
Стелио Саванте
Scott
Lindsay Walker
Elizabeth
Brannon Cross
Attendant
Korey Scott Pollard
Willis
Marcus Gladney Jr.
Samuel
Мэйжор Додж
Prison Guard
R.W. Hampton
Supervisor
E.A. Castillo
Bartender
Режиссер Натан Скоггинс
Сценарист Натан Скоггинс
Композитор Матео Мессина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 декабря 2022
Премьера в мире 28 октября 2022
Дата выхода
31 августа 2023 Россия Ракета Релизинг
31 августа 2023 Азербайджан
31 августа 2023 Болгария
31 августа 2023 Кыргызстан
31 августа 2023 Молдавия
31 августа 2023 Таджикистан
31 августа 2023 Узбекистан
1 июля 2025 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $3 298
Производство Sharpened Iron Studios, What Remains
Другие названия
What Remains, O Preço do Perdão, Zbrodnie przeszłości, Зов мести

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Зов мести - Дублированный трейлер
Зов мести Дублированный трейлер
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