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Зов мести
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Зов мести, 2022

2022 / США
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О фильме

Маршалл Шепард - преданный и всепрощающий пастор Международной баптистской церкви «Надежда». Его сын, Сэмюэль, получил приглашение поступить в университет Брауна. Хотя это создает некоторые трения, больше всего отца и сына травмирует освобождение Троя Паркера-младшего, который предположительно убил жену Маршалла/мать Самуэля пять лет назад. Благодаря своим убеждениям и любви к Богу Маршалл находит в себе силы простить Троя. Он приглашает Троя на работу в Hope International. Но это не устраивает Сэмюэля, гнев которого поглощает его всего. Тем временем шериф города, Морин Силвертон, должна раскрыть убийство. Полиция обнаружила горящий пикап и вытащила из салона неизвестного человека. Связаны ли освобождение Троя и возгорание автомобиля? Поддастся ли Сэмюэль ненависти и набросится на Троя, или прислушается к урокам отца о прощении?

Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 31 августа 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Натан Скоггинс
В ролях
Энн Хеч
Энн Хеч
Келлан Латс
Келлан Латс
Кросс Уильямс
Джулиана ДеСтефано
Стелио Саванте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зов мести 1 постер
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