Зов мести, 2022

Маршалл Шепард - преданный и всепрощающий пастор Международной баптистской церкви «Надежда». Его сын, Сэмюэль, получил приглашение поступить в университет Брауна. Хотя это создает некоторые трения, больше всего отца и сына травмирует освобождение Троя Паркера-младшего, который предположительно убил жену Маршалла/мать Самуэля пять лет назад. Благодаря своим убеждениям и любви к Богу Маршалл находит в себе силы простить Троя. Он приглашает Троя на работу в Hope International. Но это не устраивает Сэмюэля, гнев которого поглощает его всего. Тем временем шериф города, Морин Силвертон, должна раскрыть убийство. Полиция обнаружила горящий пикап и вытащила из салона неизвестного человека. Связаны ли освобождение Троя и возгорание автомобиля? Поддастся ли Сэмюэль ненависти и набросится на Троя, или прислушается к урокам отца о прощении?