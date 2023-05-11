МаскЕрад, 2020

Арбенин — жёсткий и циничный шулер высочайшего класса, разрушивший на своём пути немало жизней. Единственная его слабость — Нина, ангел, благодаря которому в нём ещё жива надежда на исцеление. Женившись на ней, Арбенин отходит от дел. Однако его бывший партнёр по картам Казарин оказывается на грани банкротства и ему во что бы то ни стало надо вернуть удачливого напарника в игру, а значит разрушить счастье Арбенина. И вот уже Нина оказывается замешанной в связи с молодым князем Звездичем, и ослеплённый ревностью и не умеющий прощать Арбенин готов мстить всему миру.