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Постер фильма Назад к динозаврам
5.4
Назад к динозаврам - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Назад к динозаврам
5.4

Назад к динозаврам

, 2022
Timescape
Канада, США / фантастика, семейный / 18+
Семейный фантастический фильм о путешествии во времени
Трейлеры
Постер фильма Назад к динозаврам
5.4
Назад к динозаврам - Дублированный трейлер
Назад к динозаврам  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Идея проекта была сформулирована в самом начале производства. В дословном переводе на русский язык она звучит так: «Если они не найдут пути назад, они станут историей».

Аристоменис Тсирбас отмечает, что ему нравится позволять своему разуму блуждать и рассказывать научно-фантастические истории. Однажды, шутит режиссер, он решил, что может попытаться зарабатывать этим на жизнь.

Мировая премьера картины состоялась в Канаде 31 июля 2022 года. Событие произошло в рамках фестиваля фантастического кино Fantasia в Монреале.

Фильм получил Серебряный приз зрительских симпатий на кинофестивале «Фантазия» в категории «Лучший полнометражный фильм о Квебеке». 

В центре сюжета двое подростков Джэйсон и Лара, которые обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.

В ролях

Софиан Оленюк
Софиан Оленюк
Jason
Лола Россигнол-Артс
Лола Россигнол-Артс
Lara
Натаниэль Амраниян
Натаниэль Амраниян
Brett
Мишель Перрон
Мишель Перрон
Glenn
Эрик Дэвис
Эрик Дэвис
John
Патриция Саммерсетт
XEV
Патриция Саммерсетт
XEV
Аристоменис Тсирбас
Аристоменис Тсирбас
MIA
Мелисса Картер
Vivian
Michael Broderick
Police Officer #1
David-Alexandre Coiteux
Police Officer #2
Режиссер Аристоменис Тсирбас
Сценарист Аристоменис Тсирбас
Композитор Матео Мессина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 декабря 2022
Премьера в мире 31 июля 2022
Дата выхода
29 июня 2023 Россия Наше кино
9 мая 2024 Греция
6 июля 2023 Казахстан 6+
19 августа 2022 Канада G
6 июля 2023 Кыргызстан
29 июня 2023 Узбекистан 6+
Сборы в мире $859 340
Производство Empress Road Pictures, Fullum Films Studios, Menithings Productions
Другие названия
Timescape, Back to the Dinosaurs, De Volta aos Dinossauros, Regreso al Jurásico, Timescape: Back to the Dinosaurs, TIMESCAPE: Retour aux Dinosaures, Vissza a dínókhoz, Volver a los dinosaurios, Επιστροφή στην εποχή των δεινοσαύρων, Назад к динозаврам, タイムマシン2024, 恐龍時空大冒險, 恐龙时空大冒险

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 29 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3654 В жанре «фантастика»  477 В жанре «семейный»  366 В фильмах Канады  83 В фильмах США  2114 В фильмах 2022 года  182
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Назад к динозаврам - Дублированный трейлер
Назад к динозаврам Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Назад к динозаврам

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились. Сильные стороны: добрый посыл, дружба, верность, лёгкость сюжета, юмор. Дети и родители радуются идее приключений с динозаврами. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, предсказуемость, графика и диалоги местами тягучие, кастинг спорный; некоторые зрители засыпали. Фильм подойдёт семьям с детьми 4–11 лет, ищущим спокойное семейное приключение.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

Валерия Комарова 10 июля 2023, 10:45
Очень скучный фильм,дизавров показали мало,один эпизод,дальше диалог двух детей в летательном аппарате. Чем закончилось,не расскажу,так как заснула. Сын досмотрел,но ему фильм не понравился.
User 2 июля 2023, 06:54
Очень скучный, предсказуемый фильм. Дети младше 11 лет в зале издергали своих родителей просьбами уйти из кинотеатра. Мы с сыном досмотрели, но мне понадобились усилия, чтоб не заснуть.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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