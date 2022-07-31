Назад к динозаврам, 2022

Идея проекта была сформулирована в самом начале производства. В дословном переводе на русский язык она звучит так: «Если они не найдут пути назад, они станут историей».

Аристоменис Тсирбас отмечает, что ему нравится позволять своему разуму блуждать и рассказывать научно-фантастические истории. Однажды, шутит режиссер, он решил, что может попытаться зарабатывать этим на жизнь.

Мировая премьера картины состоялась в Канаде 31 июля 2022 года. Событие произошло в рамках фестиваля фантастического кино Fantasia в Монреале.

Фильм получил Серебряный приз зрительских симпатий на кинофестивале «Фантазия» в категории «Лучший полнометражный фильм о Квебеке».