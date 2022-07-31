Назад к динозаврам, 2022

Идея проекта была сформулирована в самом начале производства. В дословном переводе на русский язык она звучит так: «Если они не найдут пути назад, они станут историей».
Аристоменис Тсирбас отмечает, что ему нравится позволять своему разуму блуждать и рассказывать научно-фантастические истории. Однажды, шутит режиссер, он решил, что может попытаться зарабатывать этим на жизнь.
Мировая премьера картины состоялась в Канаде 31 июля 2022 года. Событие произошло в рамках фестиваля фантастического кино Fantasia в Монреале.
Фильм получил Серебряный приз зрительских симпатий на кинофестивале «Фантазия» в категории «Лучший полнометражный фильм о Квебеке».
В центре сюжета двое подростков Джэйсон и Лара, которые обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.
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