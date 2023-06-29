Назад к динозаврам, 2022

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о выходе в прокат Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 29 июня 2023 Премьера в мире 29 июня 2023 Прокатчик Наше кино Режиссер Аристоменис Тсирбас В ролях Софиан Оленюк Лола Россигнол-Артс Натаниэль Амраниян Мишель Перрон Эрик Дэвис Все актеры и съемочная группа 1 постер

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