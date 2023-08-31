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Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане"
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Джулс
Jules
Джулс, 2023
2023 / США
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
31 августа 2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Марк Тертлтауб
В ролях
Бен Кингсли
Хэрриет Сэнсом Харрис
Зои Уинтерс
Jane Curtin
Джейд Квон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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