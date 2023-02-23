Папы против мам, 2023

Фильм стал актерским дебютом для двух популярных российских блогеров Елены Балабановой и Артема Кухтеева.

В съемках приняли участие артисты-животные: на съемочной площадке побывали кошка, собака и настоящий удав.

Авторы проекта, режиссеры Максим Малинин и Елена Чередниченко, рассказывают, что хотели сделать акцент на обычных общечеловеческих ценностях, которые знакомы и близки каждому, а также напомнить, что важно слышать своих близких и уметь вовремя брать на себя ответственность.

Сюжет фильма «Папы против мам» раскрывает и тему праздников — от Нового года до 8 Марта, а также дает ответ на вопрос, почему многие так долго не убирают праздничную ёлку.

В фильме снялся известный музыкант Сергей Жуков, солист популярной поп-группы «Руки вверх», а также участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов.

Жанр семейной комедии с элементами драмы – самый популярный и востребованный на сегодняшний день, поэтому создатели надеются, что просмотр этого фильма станет отличным поводом для похода в кино всей семьей.