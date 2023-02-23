Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы: Квест с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Папы против мам Папы против мам
Киноафиша Фильмы Папы против мам

Папы против мам, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная весьма комичными ситуациями.

Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 23 февраля 2023
Премьера в мире 23 февраля 2023
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Максим Малинин
В ролях
Анна Чурина
Анна Чурина
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Ёла Санько
Ёла Санько
Елизавета Медведева
Елизавета Медведева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папы против мам 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Приложение киноафиши