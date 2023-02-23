Папы против мам, 2023

Фильм стал актерским дебютом для двух популярных российских блогеров Елены Балабановой и Артема Кухтеева.
В съемках приняли участие артисты-животные: на съемочной площадке побывали кошка, собака и настоящий удав.
Авторы проекта, режиссеры Максим Малинин и Елена Чередниченко, рассказывают, что хотели сделать акцент на обычных общечеловеческих ценностях, которые знакомы и близки каждому, а также напомнить, что важно слышать своих близких и уметь вовремя брать на себя ответственность.
Сюжет фильма «Папы против мам» раскрывает и тему праздников — от Нового года до 8 Марта, а также дает ответ на вопрос, почему многие так долго не убирают праздничную ёлку.
В фильме снялся известный музыкант Сергей Жуков, солист популярной поп-группы «Руки вверх», а также участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов.
Жанр семейной комедии с элементами драмы – самый популярный и востребованный на сегодняшний день, поэтому создатели надеются, что просмотр этого фильма станет отличным поводом для похода в кино всей семьей.
На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная весьма комичными ситуациями.
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