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Постер фильма Папы против мам
5.3
Папы против мам - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Папы против мам
5.3

Папы против мам

, 2023
Papy protiv mam
Россия / комедия, семейный / 18+
Семейная комедия о детях, которые пытаются помирить родителей
Трейлеры
Постер фильма Папы против мам
5.3
Папы против мам - Трейлер 2
Папы против мам  Трейлер 2

Факты

О фильме

Фильм стал актерским дебютом для двух популярных российских блогеров Елены Балабановой и Артема Кухтеева.

В съемках приняли участие артисты-животные: на съемочной площадке побывали кошка, собака и настоящий удав.

Авторы проекта, режиссеры Максим Малинин и Елена Чередниченко, рассказывают, что хотели сделать акцент на обычных общечеловеческих ценностях, которые знакомы и близки каждому, а также напомнить, что важно слышать своих близких и уметь вовремя брать на себя ответственность.

Сюжет фильма «Папы против мам» раскрывает и тему праздников — от Нового года до 8 Марта, а также дает ответ на вопрос, почему многие так долго не убирают праздничную ёлку.

В фильме снялся известный музыкант Сергей Жуков, солист популярной поп-группы «Руки вверх», а также участник шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов.

Жанр семейной комедии с элементами драмы – самый популярный и востребованный на сегодняшний день, поэтому создатели надеются, что просмотр этого фильма станет отличным поводом для похода в кино всей семьей. 

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная весьма комичными ситуациями.

В ролях

Анна Чурина
Анна Чурина
Irene
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Ded Moroz
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Grandfather
Ёла Санько
Ёла Санько
Ekaterina Pavlovna
Елизавета Медведева
Елизавета Медведева
Masha
Севастьян Бугаев
Севастьян Бугаев
Igor
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Роман Постовалов
Роман Постовалов
Viktor
Artem Kukhteev
Anton
Elena Sazhina
Olga
Режиссер Максим Малинин
Сценарист Геннадий Шеин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 февраля 2023
Дата выхода
23 февраля 2023 Россия Наше кино
2 марта 2023 Казахстан 12+
2 марта 2023 Кыргызстан
2 марта 2023 Узбекистан 12+
Бюджет 38 550 000 RUR
Сборы в мире $1 472 216
Производство Startfilm Group
Другие названия
Papy protiv mam, Dads Versus Moms, Dads vs Moms, Папы против мам

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 33 голоса
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3673 В жанре «комедия»  1025 В жанре «семейный»  368 В фильмах России  644 В фильмах 2023 года  240
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Папы против мам - Трейлер 2
Папы против мам Трейлер 2
Папы против мам - Трейлер
Папы против мам Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Папы против мам

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
По отзывам зрителей фильм — в целом семейная комедия с тёплым юмором и трогательными моментами. Сильные стороны: живой сюжет, много неожиданных и смешных сцен, фильм легко держит внимание и подходит для семейного просмотра. Слабые стороны: часть сцен выглядят наигранно, встречаются замечания о занудстве или несущественной теме. Подойдёт семьям, родителям с детьми и взрослой аудитории.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

Михаил Колобов 23 февраля 2023, 11:55
Отличный повод для того, чтобы наконец-то выбраться в кино. Мне реально понравилось и не желаю, что мы смотрели фильм с детьми. Они, кстати, тоже… Читать дальше…
Слава Крулатов 24 февраля 2023, 16:06
Реально классная комедия. Соглашусь со всеми, кто ее хвалит. Поначалу казалось, что тут ничего особенного не будет, но сюжет вышел интересный, с… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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