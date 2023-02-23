Папы против мам, 2023

На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная весьма комичными ситуациями.