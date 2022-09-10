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При чем тут любовь?, 2022

2022 / Великобритания
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 сентября 2022
Прокатчик Вольга
Режиссер
Шекхар Капур
В ролях
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Все актеры и съемочная группа
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