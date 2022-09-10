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Постер фильма При чем тут любовь?
7.2
При чем тут любовь? - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы При чем тут любовь?
7.2

При чем тут любовь?

, 2022
What's Love Got to Do with It?
Великобритания / комедия, мелодрама / 18+
Романтическая комедия о друзьях детства и их любовных переживаниях
Трейлеры
Постер фильма При чем тут любовь?
7.2
При чем тут любовь? - Дублированный трейлер
При чем тут любовь?  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто.

22 октября 2022 года на Римском кинофестивале картина была отмечена наградой в категории «Лучший комедийный фильм» (Премия Уго Тоньяцци). 

Основные съемки фильма начались в декабре 2020 года. Основная часть съемок проходила в Великобритании.

В центре событий — британка, которая влюбляется в мужчину из Южной Азии. Сценарист фильма Джемайма Голдсмит Хан — британка, которая в середине 1990-х вышла замуж за мужчину из Южной Азии — Имрана Хана Ниязи, звезду крикета и премьер-министра. Пакистана. Имран и Джемайма были женаты с 1995 по 2004 год, у них двое детей.

Сценарист Джемайма Хан призналась, что вдохновлялась и черпала юмор из классических романтических комедий — например, «Когда Гарри встретил Салли».

Лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь во всем Лондоне, в то время как Казим вдруг решает жениться на совершенно незнакомой девушке, выбранной его родителями. Озадаченная Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и, главное, ответить на важнейший вопрос – а при чем тут любовь?
 

В ролях

Лили Джеймс
Лили Джеймс
Зои Стивенсон
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Cath Stevenson
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Каз Хан
Оливер Крис
Оливер Крис
Азим Чодри
Азим Чодри
Мим Шейх
Farooq Khan
Iman Boujelouah
Yasmin Khan
Pakiza Baig
Nani Jan Khan
Джефф Мырза
Zahid Khan
Шабана Азми
Aisha Khan
Alexander Owen
Olly
Бен Эшенден
Sam
Режиссер Шекхар Капур
Сценарист Джемима Голдсмит
Композитор Нитин Соуни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 апреля 2023
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
8 марта 2023 Россия Вольга
26 января 2023 Австралия M
9 февраля 2023 Азербайджан 16+
27 января 2023 Великобритания
9 февраля 2023 Германия
13 апреля 2023 Гонконг IIA
1 июня 2023 Греция
8 марта 2023 Грузия R
25 мая 2023 Дания
27 января 2023 Ирландия 12A
17 марта 2023 Испания
9 февраля 2023 Казахстан 18+
8 марта 2023 Кыргызстан 16+
3 марта 2023 Латвия 12+
10 марта 2023 Литва
2 февраля 2023 ОАЭ 18TC
27 января 2023 Румыния 12
9 февраля 2023 Сингапур PG13
9 февраля 2023 Украина
31 марта 2023 Финляндия Tulossa
8 марта 2023 Франция
23 февраля 2023 Чехия
5 апреля 2023 Швеция Btl
10 марта 2023 ЮАР 13
20 марта 2024 Южная Корея 15
15 декабря 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Сборы в мире $11 065 050
Производство Instinct Productions, Reliance Film & Entertainment, StudioCanal
Другие названия
What's Love Got to Do with It?, Et l'amour dans tout ça?, What's Love Got to Do with It, ¿Que tiene que ver el amor con eso?, ¿Y que tendrá que ver el amor?, ¿Y qué tendrá que ver el amor?, Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?, Čo s tým má láska?, Então... e o Amor?, Kāds mīlai ar to sakars?, Kaj ima ljubezen s tem?, Kuo čia dėta meilė?, Láska podle plánu, Ma Ha'Kesher Le'Ahava?, Mi köze ennek a szerelemhez?, Minha Família Quer que Eu Case, Mis on armastusel selle kõigega pistmist?, Plan na miłość, Sevginin nə əlaqəsi var?, Și dragostea unde e?, Šta Ljubav Ima S Tim?, Što ljubav ima s tim?, What's Love?, Ευτυχισμένοι μαζί, До чого тут кохання?, Какво общо има тук любовта?, При чем тут любовь?, При чём тут любовь?, Што има љубовта со тоа, きっと、それは愛じゃない, 忙愛不如盲婚, 關我 Love 事?, Et l'amour dans tout ça ?, O Que o Amor Tem a Ver Com Isso?, 關我Love事？

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 16 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
При чем тут любовь? - Дублированный трейлер
При чем тут любовь? Дублированный трейлер
При чем тут любовь? - Трейлер
При чем тут любовь? Трейлер
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Наша рецензия

До боли примитивный и стереотипный ромком, который хочется забыть как страшный сон.
До боли примитивный и стереотипный ромком, который хочется забыть как страшный сон. Зои и Казим дружат с детства и стараются всегда друг друга поддерживать. Однако взгляды на отношения и брак у них совершенно разные. Если Зои встречается с разными парнями в поисках «того самого», то Каз верит в брак по договоренности, на котором настояли его родители. Герой должен жениться на незнакомой девушке, которая понравилась его семье. Зои решает снять свой новый документальный фильм о том, как устроен брак по договоренности, и разобраться, есть ли в нем место…
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При чем тут любовь? - смотреть в онлайн-кинотеатре

При чем тут любовь?

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