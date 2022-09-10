При чем тут любовь?, 2022

Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто.

22 октября 2022 года на Римском кинофестивале картина была отмечена наградой в категории «Лучший комедийный фильм» (Премия Уго Тоньяцци).

Основные съемки фильма начались в декабре 2020 года. Основная часть съемок проходила в Великобритании.

В центре событий — британка, которая влюбляется в мужчину из Южной Азии. Сценарист фильма Джемайма Голдсмит Хан — британка, которая в середине 1990-х вышла замуж за мужчину из Южной Азии — Имрана Хана Ниязи, звезду крикета и премьер-министра. Пакистана. Имран и Джемайма были женаты с 1995 по 2004 год, у них двое детей.

Сценарист Джемайма Хан призналась, что вдохновлялась и черпала юмор из классических романтических комедий — например, «Когда Гарри встретил Салли».