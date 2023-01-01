Чебурашка, 2022

Что, если Чебурашка на самом деле существует?

Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далёкой стране?

Что, если он попадет в маленький город у моря и встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит удивительный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.