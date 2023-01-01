Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чебурашка
Киноафиша Фильмы Чебурашка

Чебурашка, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 3
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Что, если Чебурашка на самом деле существует?

Что, если он — не плюшевая игрушка, а вполне себе настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далёкой стране?

Что, если он попадет в маленький город у моря и встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит удивительный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.

Год выпуска 2022
Премьера в России 1 января 2023
Премьера в мире 1 января 2023
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Полина Максимова
Полина Максимова
Сергей Лавыгин
Сергей Лавыгин
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сергей Гармаш знакомится с необычным ушастым созданием в первом тизере фильма «Чебурашка» Сопровождает ролик музыка, очень похожая на саундтрек Джона Уильямса к «Одному дома».
Написать
21 июня 2022 09:38
В полнометражном фильме о Чебурашке знаменитого персонажа сыграет Ольга Кузьмина Актриса не только озвучит героя, но и верепоплотится в него при помощи технологии захвата движений.
Написать
18 ноября 2021 15:21
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши