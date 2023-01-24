Безос, 2022

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Постер фильма Безос. Человек, создавший Amazon
4.8
Киноафиша Фильмы Безос. Человек, создавший Amazon
4.8

Безос. Человек, создавший Amazon

, 2022
Bezos
США / биография, драма, исторический / 18+
Реальная история знаменитого американского бизнесмена
Постер фильма Безос. Человек, создавший Amazon
4.8

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам биографии реального человека — знаменитого американского предпринимателя Джеффа Безоса, имеющего датское происхождение. Его настоящее имя — Джеффри Престон Йоргенсен. В 1994 году он создал свой проект — интернет-магазин Amazon. 

Это не первая биографическая драма, которую снял режиссер Хоа Ле. В 2015 году он дебютировал с картиной «Мечтатель»/Walt Before Mickey, рассказывающей о знаменитой студии The Walt Disney Company и ее создателе — Уолте Диснее. По всей видимости, такой формат привлекает кинематографиста.

По словам режиссера, идея истории заключалась в том, чтобы вдохновить предпринимателей или людей, у которых есть какое-то видение своей жизни и которые хотят рискнуть, продвинуть свое видение вперед. Хоа Ле и сам является бизнесменом. Он подчеркнул, что использовал личный опыт предпринимательской деятельности и вложил его в фильм. 

Предприниматель Джефф Безос и сам успел засветиться в кино, снявшись в одном эпизоде картины «Стартрек: Бесконечность»/Star Trek Beyond (2016 год), изображая инопланетянина.

Съемки картины проходили в Майами, а также американских штатах Миннесота и Калифорния. 

Реальная история Джеффа Безоса — скромного предпринимателя, которому удалось развить свой бизнес от простого интернет-магазина по продаже книг, в крупнейшую бизнес-империю, сделавшую его самым богатым человеком в мире.

В ролях

Армандо Гутьеррез
Армандо Гутьеррез
Джефф Безос
Кевин Сорбо
Кевин Сорбо
Leonard Riggio
Элиана Ген
Элиана Ген
Molly-Jean Andrews
Эмилио Эстефан мл.
Эмилио Эстефан мл.
Miguel Bezos
Джевон Уайт
Джевон Уайт
Мракус Лемонис
D.E. Shaw
Kristen Alverenga
Realtor
Sasha Andreev
Paul Davis
Ruth Ballesteros
Young Lady
Richard Booth
Business Executive #1
Gail Byer
Grandma Bezos
Режиссер Хоа Ле
Сценарист Эллисон Барнетт, Tashena Ebanks, R.V. Romero
Композитор Colin Bell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 января 2023
Премьера в мире 24 января 2023
Дата выхода
27 апреля 2023 Россия Ракета Релизинг
11 января 2024 Южная Корея 12
MPAA R
Сборы в мире $18 396
Производство Spanglish Media
Другие названия
Bezos, Bezos: Die Amazon Geschichte, Bezos: La storia di un genio, Bezos: The Beginning, Безос, Безос. Человек, создавший Amazon, เบโซส์

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 20 апреля 2023

Отзывы о фильме

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