Безос, 2022

Фильм снят по мотивам биографии реального человека — знаменитого американского предпринимателя Джеффа Безоса, имеющего датское происхождение. Его настоящее имя — Джеффри Престон Йоргенсен. В 1994 году он создал свой проект — интернет-магазин Amazon.

Это не первая биографическая драма, которую снял режиссер Хоа Ле. В 2015 году он дебютировал с картиной «Мечтатель»/Walt Before Mickey, рассказывающей о знаменитой студии The Walt Disney Company и ее создателе — Уолте Диснее. По всей видимости, такой формат привлекает кинематографиста.

По словам режиссера, идея истории заключалась в том, чтобы вдохновить предпринимателей или людей, у которых есть какое-то видение своей жизни и которые хотят рискнуть, продвинуть свое видение вперед. Хоа Ле и сам является бизнесменом. Он подчеркнул, что использовал личный опыт предпринимательской деятельности и вложил его в фильм.

Предприниматель Джефф Безос и сам успел засветиться в кино, снявшись в одном эпизоде картины «Стартрек: Бесконечность»/Star Trek Beyond (2016 год), изображая инопланетянина.

Съемки картины проходили в Майами, а также американских штатах Миннесота и Калифорния.