Дети других людей, 2022

Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре, даже своего бывшего. Когда она влюбляется в Али, она сближается с его 4-летней дочерью Лейлой. Рэйчел укутывает ее одеялом, присматривает за ней и любит ее как настоящая мама... которой она не является. Ещё нет. Ей 40 лет. Желание иметь свою собственную семью становится все сильнее, и часики тикают. Неужели уже слишком поздно?
|5 октября 2023
|Россия
|СБ Фильм
|5 октября 2023
|Азербайджан
|21 сентября 2023
|Бельгия
|5 октября 2023
|Болгария
|6 апреля 2023
|Израиль
|14
|3 февраля 2023
|Испания
|22 сентября 2022
|Италия
|5 октября 2023
|Казахстан
|18+
|16 июня 2023
|Канада
|5 октября 2023
|Кыргызстан
|16+
|16 марта 2023
|Литва
|N13
|5 октября 2023
|Молдавия
|31 августа 2023
|Нидерланды
|12
|25 августа 2023
|Румыния
|28 сентября 2023
|Сербия
|5 октября 2023
|Таджикистан
|21 июля 2023
|Тайвань
|15+
|5 октября 2023
|Узбекистан
|7 июля 2023
|Финляндия
|21 сентября 2022
|Франция
|24 августа 2025
|Хорватия
|21 марта 2024
|Черногория
|30 ноября 2023
|Чехия
|5 октября 2022
|Швейцария
|21 апреля 2023
|Швеция
|6 октября 2023
|Эстония