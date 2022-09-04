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Дети других людей Дети других людей
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Les enfants des autres

Дети других людей, 2022

2022 / Франция
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О фильме

Бездетная женщина устанавливает духовную связь с маленькой дочерью своего парня.

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Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 сентября 2022
Режиссер
Ребекка Злотовски
Ребекка Злотовски
В ролях
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Мирей Перье
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Анри-Ноэль Табари
Анри-Ноэль Табари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дети других людей 1 постер
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