Дети других людей, 2022

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Постер фильма Грани любви
6.6
Грани любви - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Грани любви
6.6

Грани любви

, 2022
Les enfants des autres
Франция / комедия, драма / 18+
Французская мелодрама о 40-летней женщине, которая привязывается к дочери бойфренда
Трейлеры
Постер фильма Грани любви
6.6
Грани любви - Дублированный трейлер
Грани любви  Дублированный трейлер

О фильме

Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре, даже своего бывшего. Когда она влюбляется в Али, она сближается с его 4-летней дочерью Лейлой. Рэйчел укутывает ее одеялом, присматривает за ней и любит ее как настоящая мама... которой она не является. Ещё нет. Ей 40 лет. Желание иметь свою собственную семью становится все сильнее, и часики тикают. Неужели уже слишком поздно?

В ролях

Виржини Эфира
Виржини Эфира
Rachel Friedmann
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Alice
Мирей Перье
Мирей Перье
Madame Roucheray
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Paul
Анри-Ноэль Табари
Анри-Ноэль Табари
Vincent
Рошди Зем
Рошди Зем
Ali Ben Attia
Callie Ferreira-Goncalves
Leïla
Yamée Couture
Louana Friedmann
Victor Lefebvre
Dylan Leklou
Michel Zlotowski
Monsieur Friedmann - le père
Режиссер Ребекка Злотовски
Сценарист Ребекка Злотовски
Композитор Робин Кудер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 января 2023
Премьера в мире 4 сентября 2022
Дата выхода
5 октября 2023 Россия СБ Фильм
5 октября 2023 Азербайджан
21 сентября 2023 Бельгия
5 октября 2023 Болгария
6 апреля 2023 Израиль 14
3 февраля 2023 Испания
22 сентября 2022 Италия
5 октября 2023 Казахстан 18+
16 июня 2023 Канада
5 октября 2023 Кыргызстан 16+
16 марта 2023 Литва N13
5 октября 2023 Молдавия
31 августа 2023 Нидерланды 12
25 августа 2023 Румыния
28 сентября 2023 Сербия
5 октября 2023 Таджикистан
21 июля 2023 Тайвань 15+
5 октября 2023 Узбекистан
7 июля 2023 Финляндия
21 сентября 2022 Франция
24 августа 2025 Хорватия
21 марта 2024 Черногория
30 ноября 2023 Чехия
5 октября 2022 Швейцария
21 апреля 2023 Швеция
6 октября 2023 Эстония
Бюджет €4 100 000
Сборы в мире $3 085 778
Производство Les Films Velvet, France 3 Cinéma, Canal+
Другие названия
Les enfants des autres, Other People's Children, Los hijos de otros, Os Filhos dos Outros, Andra människors barn, Andre folks børn, Andres barn, Armastuse piirid, Başkalarının Çocukları, Citu cilvēku bērni, Copiii celorlalți, Dein Kind und wir, Děti Těch Druhých, Deti Tých Druhých, Dzieci innych ludzi, I figli degli altri, Kitų Žmonių Vaikai, Mások gyerekei, Muiden lapset, Tuđa Deca, Yelladim shel 'Akherim, Τα παιδιά των άλλων, Грани Любви, Дети других людей, Децата на другите, 아더 피플스 칠드런, 她和他的女兒, 그, 그리고 그들의 아이들

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 16 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Грани любви - Дублированный трейлер
Грани любви Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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