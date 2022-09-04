Дети других людей, 2022

Рэйчел любит свою жизнь, своих учеников, своих друзей, свои уроки игры на гитаре, даже своего бывшего. Когда она влюбляется в Али, она сближается с его 4-летней дочерью Лейлой. Рэйчел укутывает ее одеялом, присматривает за ней и любит ее как настоящая мама... которой она не является. Ещё нет. Ей 40 лет. Желание иметь свою собственную семью становится все сильнее, и часики тикают. Неужели уже слишком поздно?