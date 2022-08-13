Прощай, монстр, 2022

В волшебном мире тысячи островов, населенном магическими животными разных видов, появился опасный Темный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и сразиться со злом еще раз.