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Прощай, монстр
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Shanhai Jing: Zaijian Gaoshou

Прощай, монстр, 2022

2022 / Китай
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О фильме

Пустота Куньлуня, скрытая в горах и морях, вскормила бесчисленное количество существ. Медицинский центр Куньлунь здесь обладает превосходными медицинскими навыками, но есть болезнь, от которой нет лекарства уже тысячи лет — Хэй Линг. Врач Бай Цзэ отдал все свои силы борьбе с Хэй Лин, но подумал, что разорил весь Большой остров, и был выслан из больницы. Семь лет спустя медицинские навыки Бай Цзэ продвинулись как на дрожжах, но он ослеплен другими и не может заниматься медициной.Он хочет использовать больницу, чтобы быть избранным, чтобы отомстить за свой позор, но в сложившихся обстоятельствах он ступает на необитаемый большой остров с Сяо И, мальчиком-единорогом с низкой самооценкой, на пути искупления. Кризис Хэй Линг неизбежен.Смогут ли они разгадать тайну Хэй Линга и спасти все вещи и мир, и могут ли они зажечь свет в сердцах всех живых существ в Куньлуне?

Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 сентября 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Хуан Цзяньмин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Прощай, монстр 1 постер
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