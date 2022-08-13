Прощай, монстр, 2022

Авторами проекта выступили Хуан Цзяньмин и У Сяоюй, которые ранее уже вместе работали над созданием мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения». У Сяоюй также написал сценарий для фильмов «Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов» и «Панда и Крош».
Проект снят по мотивам одноименного романа автора Юексии Диин.
В озвучивании анимационной ленты участвовали Лю Цун («Аркейн»), Ван Кай («Новые боги: Ян Цзянь»), Чжан Чжэ («Зеленая змея»), Чжан Лей («Побег с Земли»), Чжан Яохань («Руби и Повелитель Воды»).
Мировая премьера мультфильма состоялась 13 августа 2022 года.
Проект получил приз жюри на Пекинском студенческом кинофестивале в номинации «Лучший анимационный фильм».
Лента стала номинантом на премию «Золотой Дракон» 2022 года в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».
В волшебном мире тысячи островов, населенном магическими животными разных видов, появился опасный Темный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и сразиться со злом еще раз.
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