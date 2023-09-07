Прощай, монстр, 2022

Пустота Куньлуня, скрытая в горах и морях, вскормила бесчисленное количество существ. Медицинский центр Куньлунь здесь обладает превосходными медицинскими навыками, но есть болезнь, от которой нет лекарства уже тысячи лет — Хэй Линг. Врач Бай Цзэ отдал все свои силы борьбе с Хэй Лин, но подумал, что разорил весь Большой остров, и был выслан из больницы. Семь лет спустя медицинские навыки Бай Цзэ продвинулись как на дрожжах, но он ослеплен другими и не может заниматься медициной.Он хочет использовать больницу, чтобы быть избранным, чтобы отомстить за свой позор, но в сложившихся обстоятельствах он ступает на необитаемый большой остров с Сяо И, мальчиком-единорогом с низкой самооценкой, на пути искупления. Кризис Хэй Линг неизбежен.Смогут ли они разгадать тайну Хэй Линга и спасти все вещи и мир, и могут ли они зажечь свет в сердцах всех живых существ в Куньлуне?