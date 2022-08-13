Прощай, монстр, 2022

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Постер мультфильма Монстр и маги синих морей
6.3
Монстр и маги синих морей - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Монстр и маги синих морей
6.3

Монстр и маги синих морей

, 2022
Shanhai Jing: Zaijian Gaoshou
Китай / приключения, анимация, комедия / 18+
Красочный семейный мультфильм о молодом волшебнике и его борьбе со злом
Трейлеры
Постер мультфильма Монстр и маги синих морей
6.3
Монстр и маги синих морей - Дублированный трейлер
Монстр и маги синих морей  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Авторами проекта выступили Хуан Цзяньмин и У Сяоюй, которые ранее уже вместе работали над созданием мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения». У Сяоюй также написал сценарий для фильмов «Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов» и «Панда и Крош».

 

Проект снят по мотивам одноименного романа автора Юексии Диин.

 

В озвучивании анимационной ленты участвовали Лю Цун («Аркейн»), Ван Кай («Новые боги: Ян Цзянь»), Чжан Чжэ («Зеленая змея»), Чжан Лей («Побег с Земли»), Чжан Яохань («Руби и Повелитель Воды»).

 

Мировая премьера мультфильма состоялась 13 августа 2022 года. 

Проект получил приз жюри на Пекинском студенческом кинофестивале в номинации «Лучший анимационный фильм».

Лента стала номинантом на премию «Золотой Дракон» 2022 года в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм». 

 

В волшебном мире тысячи островов, населенном магическими животными разных видов, появился опасный Темный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и сразиться со злом еще раз.

В ролях

Лю Цун
Bai Ze
Ван Кай
Huo Zhu
Чжан Чжэ
Jiu Wei
Чжан Лэй
Bi Fang
Линь Лань
Mrs. Fang
Yi-ai Ai
Yi
Mauriett Chayeb
Jiu Wei (English)
Ziping Chen
Zhu Que
Yin Cheng
Qing Long
Haojia Li
Xuan Wu
Режиссер Хуан Цзяньмин
Сценарист Хуан Цзяньмин, Liang Li, Xiaoyu Wu, Xuejia Zheng
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 августа 2022
Премьера в мире 13 августа 2022
Дата выхода
21 сентября 2023 Россия Экспонента
21 сентября 2023 Азербайджан
21 сентября 2023 Болгария
10 февраля 2023 Испания
21 сентября 2023 Казахстан 6+
13 августа 2022 Китай
21 сентября 2023 Кыргызстан
21 сентября 2023 Молдавия
21 сентября 2023 Таджикистан
21 сентября 2023 Узбекистан 6+
24 июля 2024 Франция
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $856 085
Производство Daysview Animation
Другие названия
Shan Hai Jing zhi Zai jian guai shou, Goodbye Monster, ¡Encantados! Una Aventura Mágica, Mi querido monstruo, Cesur Çocuk: Elveda Canavar, Sankai Kei Reijū Zukan, Sankaikyo Reiju Encyclopedia, Монстр и Маги Синих Морей, Прощавай, монстре, Прощай, монстр, 再见怪兽, 山海経 霊獣図鑑, 山海经之再见怪兽

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Монстр и маги синих морей - Дублированный трейлер
Монстр и маги синих морей Дублированный трейлер
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Новости о мультфильме

В российский прокат выходит семейный мультфильм «Монстр и маги синих морей»
21 сентября 2023 09:08 В российский прокат выходит семейный мультфильм «Монстр и маги синих морей» Красочная анимационная картина о важности веры в себя.
Появился дублированный трейлер китайского мультфильма «Монстр и маги синих морей»
3 августа 2023 17:02 Появился дублированный трейлер китайского мультфильма «Монстр и маги синих морей» Картина о борьбе за судьбу волшебного королевства Куньлунь выйдет в официальный российский прокат в сентябре.
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