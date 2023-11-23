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Тайна заколдованного зеркала
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Nelly Rapp - Dödens spegel

Тайна заколдованного зеркала, 2023

2023 / Швеция
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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 23 ноября 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Йохан Роселл
В ролях
Матильда Гросс
Марианне Мёрк
Дженс Олин
Йохан Реборг
Маттиас Силвелл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.6 IMDb
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