Контроль, 2023

Таинственный незнакомец давно следит за Стеллой. Она блестящий политик и всегда в центре внимания. Не составляет труда затеряться в толпе журналистов, освещающих каждый ее шаг, но лишь он знает о темных сторонах ее жизни и запретном романе с премьер-министром.​ Незнакомец давно вынашивал свой план, и когда Стелла решила отвезти домой дочь своего любовника, он перевел на себя дистанционное управление ее роскошным беспилотным автомобилем. В этой опасной гонке на улицах Лондона Стелла оказалась заперта в смертельной ловушке. У нее почти не осталось шансов вернуть машину и жизнь под свой контроль…