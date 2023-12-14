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Контроль, 2023

2023 / США
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О фильме

Таинственный незнакомец  давно следит за Стеллой.  Она блестящий политик и всегда в центре внимания. Не составляет труда затеряться в толпе журналистов, освещающих каждый ее шаг, но лишь он знает о темных сторонах ее жизни и запретном романе с премьер-министром.​ Незнакомец давно вынашивал свой план, и когда Стелла решила отвезти домой дочь своего любовника, он перевел на себя дистанционное управление ее роскошным беспилотным автомобилем. В этой опасной гонке на улицах Лондона Стелла оказалась заперта в смертельной ловушке. У нее почти не осталось шансов вернуть машину и жизнь под свой контроль…

Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 14 декабря 2023
Премьера в мире 14 декабря 2023
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джин Фолэйз
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Марк Хэмптон
Эр Фаррелл
Аарон Либёрд
Джошуа Фрэйтер-Лафлин
Все актеры и съемочная группа
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