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Постер фильма Контроль
4.0
Контроль - Дублированный трейлер
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4.0

Контроль

, 2023
Control
США / боевик, триллер / 18+
Триллер о влиятельной женщине, которая попадает в смертельную ловушку
Трейлеры
Постер фильма Контроль
4.0
Контроль - Дублированный трейлер
Контроль  Дублированный трейлер

О фильме

Таинственный незнакомец  давно следит за Стеллой.  Она блестящий политик и всегда в центре внимания. Не составляет труда затеряться в толпе журналистов, освещающих каждый ее шаг, но лишь он знает о темных сторонах ее жизни и запретном романе с премьер-министром.​ Незнакомец давно вынашивал свой план, и когда Стелла решила отвезти домой дочь своего любовника, он перевел на себя дистанционное управление ее роскошным беспилотным автомобилем. В этой опасной гонке на улицах Лондона Стелла оказалась заперта в смертельной ловушке. У нее почти не осталось шансов вернуть машину и жизнь под свой контроль…

В ролях

Кевин Спейси
Кевин Спейси
The Voice
Марк Хэмптон
Марк Хэмптон
Prime Minister David Addams
Эр Фаррелл
Эр Фаррелл
Evie Addams
Аарон Либёрд
Lewis
Джошуа Фрэйтер-Лафлин
Daniel
Lauren Metcalfe
Stella Simmons
Natasha Kemball
Sarah Addams
Adam Southwick
Man With Dog
Alexandra K Hansler
Susan
Peter Griffiths
SWAT Team Leader
Peter Griffiths
SWAT Team Leader
Режиссер Джин Фолэйз
Сценарист Джин Фолэйз
Композитор Joseph Bennie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 октября 2024
Премьера в мире 14 ноября 2023
Дата выхода
14 декабря 2023 Россия Planeta Inform
14 декабря 2023 Азербайджан
15 декабря 2023 Болгария
15 декабря 2023 Кыргызстан
14 декабря 2023 Молдавия
15 декабря 2023 США
15 декабря 2023 Таджикистан
15 декабря 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Cupsogue Pictures, CineNorth Studios, CineNorth Studios
Другие названия
Control, Control - Es gibt kein Entkommen, Controle, Kontrolle, Контроль

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 15 голосов
3.4 IMDb
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Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Контроль - Дублированный трейлер
Контроль Дублированный трейлер
Контроль - Трейлер
Контроль Трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 19 декабря 2023, 23:38
Жёсткое разводилово. Шёл посмотреть на возвращение великого актёра после 5-летнего отлучения. Но Кевина в фильме не было, от слова совсем, не смотря… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 20 декабря 2023, 17:05
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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