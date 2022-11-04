Триллер основан на реальных событиях. За основу сюжета взят последний известный случай изгнания нечистой силы из девочки-подростка в испанской католической семье.

Съемки проходили в разных местах Галисии с основными декорациями в Оренсе, Ордесе и Сантьяго-де-Компостела.

Город Оренсе стал «главным героем» фильма. Режиссер подчеркнул это во время сцены в районе А-Понте, выбранном из-за архитектуры и окружающей среды, которая объединяет все, что искали авторы проекта.

Фильм стал участником 37-й церемонии вручения премии «Гойя», присуждаемой Академией кинематографических искусств и наук Испании, в номинации «Лучшие спецэффекты».

Для Хакобо Мартинеса фильм стал дебютом в полнометражном кино. Примечательно, что для актера Хосе Сакристана, который снялся более чем в 150 фильмах, картина «13 изгнаний дьявола» стала первой в жанре хоррора.

У Хосе Сакристана была возможность пообщаться с одним из известных экзорцистов на съемочной площадке и узнать побольше о ритуале. Однако он не воспользовался шансом, поскольку не верит в существование дьявола.