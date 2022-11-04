Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 13 изгнаний дьявола
5.4
13 изгнаний дьявола - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы 13 изгнаний дьявола
5.4

13 изгнаний дьявола

, 2022
13 exorcismos
Испания / ужасы, триллер / 18+
Фильм ужасов о жестоких обрядах экзорцизма
Трейлеры
Постер фильма 13 изгнаний дьявола
5.4
13 изгнаний дьявола - Дублированный трейлер
13 изгнаний дьявола  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Триллер основан на реальных событиях. За основу сюжета взят последний известный случай изгнания нечистой силы из девочки-подростка в испанской католической семье.

 

Съемки проходили в разных местах Галисии с основными декорациями в Оренсе, Ордесе и Сантьяго-де-Компостела.

 

Город Оренсе стал «главным героем» фильма. Режиссер подчеркнул это во время сцены в районе А-Понте, выбранном из-за архитектуры и окружающей среды, которая объединяет все, что искали авторы проекта. 

Фильм стал участником 37-й церемонии вручения премии «Гойя», присуждаемой Академией кинематографических искусств и наук Испании, в номинации «Лучшие спецэффекты». 

Для Хакобо Мартинеса фильм стал дебютом в полнометражном кино. Примечательно, что для актера Хосе Сакристана, который снялся более чем в 150 фильмах, картина «13 изгнаний дьявола» стала первой в жанре хоррора. 

У Хосе Сакристана была возможность пообщаться с одним из известных экзорцистов на съемочной площадке и узнать побольше о ритуале. Однако он не воспользовался шансом, поскольку не верит в существование дьявола. 

Один спиритический сеанс изменил жизнь молодой девушки навсегда. Вызвав нечто потустороннее, юная Лаура становится проводником тёмных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, семья девушки обращается к опытному священнику. Теперь им предстоит пережить тринадцать обрядов экзорцизма, каждый из которых страшнее и непредсказуемее предыдущего…

В ролях

Мария Романильос
Мария Романильос
Laura
Рут Диас
Рут Диас
Carmen
Урко Оласабаль
Урко Оласабаль
Tomás
Пабло Ревуэлта
Jesús
Хосе Сакристан
Хосе Сакристан
Padre Olmedo
Сильма Лопес
Сильма Лопес
Lola
Дэниэл Ариас
Enrique
Алисия Фалько
Алисия Фалько
Mireia
Ури Гитарт
Arturo
Кристина Кастано
Asunción
Режиссер Хакобо Мартинес
Сценарист Рамон Кампос, Джема Р. Нейра, Давид Ореа, Carlos Ruano
Композитор Федерико Хусид
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 ноября 2022
Дата выхода
19 января 2023 Россия Вольга
23 февраля 2023 Бразилия 16
10 марта 2023 Вьетнам
16 марта 2023 Германия 16
22 февраля 2023 Индонезия
4 ноября 2022 Испания
19 января 2023 Казахстан 18+
19 января 2023 Кыргызстан 16+
28 сентября 2023 ОАЭ 18TC
28 декабря 2023 Португалия
19 января 2023 Узбекистан 18+
30 марта 2023 Украина
Сборы в мире $2 889 024
Производство 13 E Movie, Atresmedia Cine, Bambú Producciones
Другие названия
13 exorcismos, 13 Exorcisms, 13 изгнаний дьявола, 13 egzorcyzmów, 13 Exorcismes, 13 Nghi Thức Trừ Tà, 13 ördögűzés, 13 екзорцизмів, 驅魔13

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 36 голосов
4.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3651 В жанре «ужасы»  433 В жанре «триллер»  766 В фильмах Испании  61 В фильмах 2022 года  180
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
13 изгнаний дьявола - Дублированный трейлер
13 изгнаний дьявола Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме 13 изгнаний дьявола

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрители считают фильм для любителя: есть напряжённые моменты и попытки актёров, но встречаются скучные эпизоды и недоработанный сюжет; заметна клишированность и религиозная направленность, что снижает логику сюжета. Мнение разделилось: часть оценивает как достойный просмотр, другие — одноразовый. Подойдёт тем, кто любит триллеры с мистикой и не против неоднозначной развязки; трейлер порой сильнее фильма.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше