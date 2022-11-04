Триллер основан на реальных событиях. За основу сюжета взят последний известный случай изгнания нечистой силы из девочки-подростка в испанской католической семье.
Съемки проходили в разных местах Галисии с основными декорациями в Оренсе, Ордесе и Сантьяго-де-Компостела.
Город Оренсе стал «главным героем» фильма. Режиссер подчеркнул это во время сцены в районе А-Понте, выбранном из-за архитектуры и окружающей среды, которая объединяет все, что искали авторы проекта.
Фильм стал участником 37-й церемонии вручения премии «Гойя», присуждаемой Академией кинематографических искусств и наук Испании, в номинации «Лучшие спецэффекты».
Для Хакобо Мартинеса фильм стал дебютом в полнометражном кино. Примечательно, что для актера Хосе Сакристана, который снялся более чем в 150 фильмах, картина «13 изгнаний дьявола» стала первой в жанре хоррора.
У Хосе Сакристана была возможность пообщаться с одним из известных экзорцистов на съемочной площадке и узнать побольше о ритуале. Однако он не воспользовался шансом, поскольку не верит в существование дьявола.
Один спиритический сеанс изменил жизнь молодой девушки навсегда. Вызвав нечто потустороннее, юная Лаура становится проводником тёмных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, семья девушки обращается к опытному священнику. Теперь им предстоит пережить тринадцать обрядов экзорцизма, каждый из которых страшнее и непредсказуемее предыдущего…
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