Оригинальное название картины — Juste ciel!, что в переводе означает «Просто Сиэль!».

Также известен под названием «О боже мой!».

В 2009 году французский писатель и режиссер Лоран Тирар добился большого успеха в кино, выпустив первую экранизацию популярных рассказов о маленьком Нике, написанных Рене Госинни («Астерикс») и проиллюстрированных Жан-Жаком Семпе. В 2014 году, через 5 лет после этого детского фильма, Тирар представил продолжение «Маленький Ник устраивает каникулы», а затем реализовал масштабный проект «Астерикс и Обеликс: По приказу Ее Величества» (2012). Однако новая монашеская комедия Тирара значительно отличается от его первых двух фильмов.

Зритель почувствует себя перенесенным во французскую провинцию середины XX века. Гвендолин здесь играет на смартфоне, но в остальном монастырская жизнь течет по старомодным канонам. С насмешкой режиссер изображает тщеславие монахинь и соперничество настоятельниц.

Мужчины-актеры играют второстепенные роли в картине. Режиссер не отдает предпочтение никому из женских персонажей. Но из актерского состава выделяются Валери Боннетон в роли Вероники и Сидсе Бабетт Кнудсен в роли Жозефины.