Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сестра, действуй!
5.1
Сестра, действуй! - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Сестра, действуй!
5.1

Сестра, действуй!

, 2022
Juste ciel!
Франция / комедия / 18+
Французская комедия о монахинях, которые решаются на авантюру ради благого дела
Трейлеры
Постер фильма Сестра, действуй!
5.1
Сестра, действуй! - Дублированный трейлер
Сестра, действуй!  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Оригинальное название картины — Juste ciel!, что в переводе означает «Просто Сиэль!».

Также известен под названием «О боже мой!». 

В 2009 году французский писатель и режиссер Лоран Тирар добился большого успеха в кино, выпустив первую экранизацию популярных рассказов о маленьком Нике, написанных Рене Госинни («Астерикс») и проиллюстрированных Жан-Жаком Семпе. В 2014 году, через 5 лет после этого детского фильма, Тирар представил продолжение «Маленький Ник устраивает каникулы», а затем реализовал масштабный проект «Астерикс и Обеликс: По приказу Ее Величества» (2012). Однако новая монашеская комедия Тирара значительно отличается от его первых двух фильмов. 

Зритель почувствует себя перенесенным во французскую провинцию середины XX века. Гвендолин здесь играет на смартфоне, но в остальном монастырская жизнь течет по старомодным канонам. С насмешкой режиссер изображает тщеславие монахинь и соперничество настоятельниц. 

Мужчины-актеры играют второстепенные роли в картине. Режиссер не отдает предпочтение никому из женских персонажей. Но из актерского состава выделяются Валери Боннетон в роли Вероники и Сидсе Бабетт Кнудсен в роли Жозефины. 

 

 

Пять монахинь решают принять участие в крупной велогонке, чтобы выиграть денежный приз, который они планируют потратить на ремонт старого хосписа. Но есть одна проблема — никто из них не умеет ездить на велосипеде.

В ролях

Валери Боннетон
Валери Боннетон
Mère Véronique de l'Elévation
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Soeur Augustine
Клер Надо
Клер Надо
Soeur Bernadette
Гилен Лондез
Гилен Лондез
Soeur Béatrice
Сидсе Бабетт Кнудсен
Сидсе Бабетт Кнудсен
Mère Joséphine de la Rédemption
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Monsieur Pierre
Жан-Мишель Лами
Жан-Мишель Лами
Père abbé
Дарья Панченко
Louise Malek
Stagiaire Gwendoline
Клэр Дюбюрк
Клэр Дюбюрк
Novice Charlotte
Фабьен Галула
Femme accueil Ehpad
Режиссер Лоран Тирар
Сценарист Доминик Абель, Фиона Гордон, Лоран Тирар, Cécile Larripa, Philippe Pinel
Композитор Матьё Ламболи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 июня 2025
Премьера в мире 18 января 2023
Дата выхода
5 октября 2023 Россия Arthouse
14 марта 2025 Великобритания
28 сентября 2023 Германия 6
5 октября 2023 Казахстан
5 октября 2023 Кыргызстан 16+
11 мая 2023 Словакия 12
5 октября 2023 Узбекистан 16+
8 февраля 2024 Украина
15 февраля 2023 Франция TP
30 марта 2023 Чехия U
Бюджет €7 600 000
Сборы в мире $1 020 507
Производство les Films sur Mesure, Le Pacte, M6 Films
Другие названия
Juste ciel !, Das Nonnenrennen, Oh My Goodness!, Sestry v sedle, Deus Nos Ajude!, En nom del cel!, Ganándose el cielo, Guanyant-se el cel, Jóságos ég!, Wielkie nieba!, Монашки на драйві!, Сестра, действуй!, Монахині на драйві!

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Сестра, действуй! - Дублированный трейлер
Сестра, действуй! Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше