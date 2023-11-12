Пиковая дама, 2023

«Пиковую даму» считает лучшим творением Чайковского всемирно известный дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Он взял на себя руководство музыкальным процессом воссоздания постановки в «Геликон-опере». Оригинальное прочтение, современный сценический язык, влюбленность в музыку Чайковского, ставшие отличительными чертами геликоновской «Пиковой дамы», сохранились и в новой версии. К этому добавились вдумчивый взгляд маэстро Федосеева, потрясающие сценические возможности нового зала и артистический талант геликоновской труппы. «Дмитрий Бертман и его режиссура не укладываются в рамки привычных характеристик, ярлыков и штампов. Для традиционалистов, жаждущих видеть, а лучше только слышать оперу в ее застывшем музейном варианте, а еще лучше — в концертном исполнении (так, кстати, предпочитал Мстислав Ростропович, несмотря на свой революционный характер), Бертман слишком «режиссер». Для «свободных радикалов», требующих «приращения смыслов» и делающих сегодня погоду в идеологии музыкального театра, он слишком консервативен — считается с текстом, сюжетом, не искажает авторских смыслов и — что уже совсем «возмутительно» — знает ноты и уважительно относится к партитуре. А потому его «Пиковая дама» — это провокация для всех «лагерей и партий». Но на то он и Дмитрий Берман, создавший свой оперный театр, не похожий на другие», - пишет музыкальный обозреватель и журналист Екатерина Кретова в «Московском комсомольце».