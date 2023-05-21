Книга решений, 2023

Непризнанный «гений режиссуры» с биполярным расстройством Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удается завладеть снятым материалом и скрыться в загородном доме любимой тетушки. Здесь он пытается закончить работу над проектом. Но неукротимая творческая натура берет верх, и жизнь незадачливых киношников превращается в веселый хаос.
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