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Постер фильма Книга решений
6.4
Книга решений - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Книга решений
6.4

Книга решений

, 2023
Le Livre des solutions
Франция / комедия, драма / 18+
Французская комедия о незадачливом режиссёре, чья жизнь превращается в весёлый хаос
Трейлеры
Постер фильма Книга решений
6.4
Книга решений - Дублированный трейлер
Книга решений  Дублированный трейлер

О фильме

Непризнанный «гений режиссуры» с биполярным расстройством Марк уверен, что продюсеры его новой картины готовы погубить замысел и отстранить его от работы. С помощью преданной команды Марку удается завладеть снятым материалом и скрыться в загородном доме любимой тетушки. Здесь он пытается закончить работу над проектом. Но неукротимая творческая натура берет верх, и жизнь незадачливых киношников превращается в веселый хаос.

В ролях

Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Marc Becker
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Max Laporte
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Charlotte
Франсуаза Лебрун
Франсуаза Лебрун
Denise Becker
Камилль Рутерфорд
Камилль Рутерфорд
Gabrielle
Фрэнки Уоллак
Sylvia
Мурад Будауд
Carlos
Стинг
Sting
Саша Бурдо
L'ingénieur du son
Christian Prat
André
Режиссер Мишель Гондри
Сценарист Мишель Гондри, Djamel Bennecib
Композитор Этьен Шарри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 марта 2025
Премьера в мире 21 мая 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Россия Русский репортаж
16 ноября 2023 Азербайджан
28 марта 2024 Аргентина
16 ноября 2023 Болгария
4 января 2024 Венгрия
4 апреля 2024 Израиль
22 декабря 2023 Испания
1 ноября 2023 Италия
16 ноября 2023 Кыргызстан
13 сентября 2023 Марокко
27 июня 2024 Мексика
16 ноября 2023 Молдавия
16 ноября 2023 Нидерланды 6
29 февраля 2024 Португалия M/12
26 апреля 2024 Румыния
16 ноября 2023 Таджикистан
10 июля 2025 Таиланд
21 июня 2024 Тайвань 0+
20 октября 2023 Турция
16 ноября 2023 Узбекистан
13 сентября 2023 Франция
14 августа 2024 Южная Корея 15
Бюджет €3 650 000
Сборы в мире $3 577 974
Производство Partizan Films, Canal+, Ciné+
Другие названия
Le Livre des solutions, The Book of Solutions, El libro de las soluciones, A megoldások könyve, Çözümler Kitabı, Il libro delle soluzioni, O Livro das Soluções, Το λυσάρι της ζωής, Книга решений, 萬事通大全, ปั้นฝันให้เป็นหนัง, คัมภีร์แห่งคำตอบ, 解决方案之书, 解决方案手册

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 18 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Книга решений - Дублированный трейлер
Книга решений Дублированный трейлер
Книга решений - Трейлер
Книга решений Трейлер
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