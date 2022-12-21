Оригинальное название картины Le Tourbillon de la vie, что в переводе с французского означает «Вихри жизни».

Фильм является полнометражным дебютом режиссера Оливье Трейнера. Он же выступил соавтором сценария вместе с Камилль Моро. Трейнер получил кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший короткометражный фильм» за «Настройщика».

Французская актриса Лу де Лааж отметила, что для нее съемки в этой картине стали настоящим вызовом, ведь ей пришлось сыграть сразу несколько версий одного и того же персонажа, каждая из которых имеет свой внешний вид и свои особенности характера. По признанию актрисы, труднее всего было воплотить 17-летний образ Джулии. Для этого пришлось заново открыть для себя невинность, наивность, незрелый взгляд на мир.

Брат режиссера Рафаэль Трейнер написал для фильма музыку, которая точно отражает чувства героев. Классическая музыка, от Рахманинова до Брамса, также вызывает дополнительные эмоции, начиная звучать во время самых лирических сцен, например, когда Джулия играет в самом сердце Берлина во время падения стены.

Несмотря на то что, по сценарию, действие происходит в Париже, Берлине и Амстердаме, весь съемочный процесс проходил во Франции во время карантина.