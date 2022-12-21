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Постер фильма Путешественница во времени
6.7
Путешественница во времени - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Путешественница во времени
6.7

Путешественница во времени

, 2022
Le tourbillon de la vie
Франция / драма, мелодрама / 18+
Французская мелодрама о мелочах, в корне меняющих наши жизни
Трейлеры
Постер фильма Путешественница во времени
6.7
Путешественница во времени - Дублированный трейлер
Путешественница во времени  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Оригинальное название картины Le Tourbillon de la vie, что в переводе с французского означает «Вихри жизни». 

Фильм является полнометражным дебютом режиссера Оливье Трейнера. Он же выступил соавтором сценария вместе с Камилль Моро. Трейнер получил кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший короткометражный фильм» за «Настройщика».

Французская актриса Лу де Лааж отметила, что для нее съемки в этой картине стали настоящим вызовом, ведь ей пришлось сыграть сразу несколько версий одного и того же персонажа, каждая из которых имеет свой внешний вид и свои особенности характера. По признанию актрисы, труднее всего было воплотить 17-летний образ Джулии. Для этого пришлось заново открыть для себя невинность, наивность, незрелый взгляд на мир.

Брат режиссера Рафаэль Трейнер написал для фильма музыку, которая точно отражает чувства героев. Классическая музыка, от Рахманинова до Брамса, также вызывает дополнительные эмоции, начиная звучать во время самых лирических сцен, например, когда Джулия играет в самом сердце Берлина во время падения стены.

Несмотря на то что, по сценарию, действие происходит в Париже, Берлине и Амстердаме, весь съемочный процесс проходил во Франции во время карантина. 

Что, если у вас появится шанс прожить свою жизнь не один раз, а четыре? Париж 2052 год. Джулия путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное – вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт. Мелочь, которая спустя годы рушит всю карьеру и жизнь. 

В ролях

Лу де Лааж
Лу де Лааж
Julia Schönberg
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Paul Sorel
Изабель Карре
Изабель Карре
Anna Feynman
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Pierre Feynman
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Paul Sorel
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Victor Massenet
Дилан Раффин
Дилан Раффин
Эстер Гаррель
Эстер Гаррель
Emilie
Себастьен Пудеру
Себастьен Пудеру
Gabriel Trauner
Natacha Kudritskaya
Doublure main Julia
Natacha Kudritskaya
Doublure main Julia
Алеша Шнайдер
Алеша Шнайдер
Nathan Giraud
Режиссер Оливье Тренэр
Сценарист Camille Treiner, Оливье Тренэр
Композитор Raphaël Treiner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 21 декабря 2022
Дата выхода
23 марта 2023 Россия Arna Media
27 апреля 2023 Венгрия
18 августа 2023 Испания
22 декабря 2023 Тайвань
9 февраля 2023 Украина
21 декабря 2022 Франция TP
16 февраля 2023 Чехия 12+
21 декабря 2022 Швейцария 10
24 мая 2023 Южная Корея
5 мая 2023 Япония

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Бюджет €0
Сборы в мире $1 534 530
Производство Wy Productions, Mars Films, SND Films
Другие названия
Le tourbillon de la vie, Julia(S), Pequeñas casualidades, Čo by bolo, keby..., Destiny, Elu keerises, Julia, Julie, co by bylo kdyby..., Julliaui Insaeng-geugjang, Mi lett volna, ha..., Паралельні світи Джулії, Путешественница во времени, ジュリア(s), 茱莉亞四重奏

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 17 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Путешественница во времени - Дублированный трейлер
Путешественница во времени Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Путешественница во времени

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: неординарный сценарий с множеством развилок судьбы, философская тема о предопределении и случайности, сильная игра актёров и глубоко психологический подход, работа режиссера и оператора, качественное музыкальное сопровождение. Слабые стороны: сложная структура может сбить с толку, переводы названия вызывают спор. Общая оценка зрителей — положительная: фильм заставляет думать и переживать. Кто подойдет: любителям интеллектуального кино, ценящим музыку и язык кино, не ждущим экшена.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

thkjump 27 марта 2023, 22:18
Замечательный фильм о том, что счастливый финал возможен при любом стечении обстоятельств в жизни. Рекомендую к просмотру всем, кого заела рутина,… Читать дальше…
old_falc 24 марта 2023, 10:48
Оригинальное название фильма La toubillion de la via. Не надо иметь глубокие знания французского, чтобы понять, что нет там никаких… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Путешественница во времени - смотреть в онлайн-кинотеатре

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