Король-львенок, 2022

Фильм отдает дань 80-м в своем стиле: съемка в голубых тонах, броские неоновые цвета и соответствующая случаю одежда. Только наличие смартфонов, современной техники и всяческого напоминания о медийном поле в сюжете напоминает о том, что действие разворачивается в современности.
Это приключенческая история о дружбе, помощи и сострадании. Дети учатся взаимодействовать с окружающим миром, в том числе с животными. Даже в диком звере, выращенном на воле, главные герои смогли разглядеть беспомощного львенка, который напуган, потерян и хочет вернуться в свою естественную среду обитания.
Показательно, как младшие взаимодействуют со старшими: герои просят помощи, но не у всех, так как считают, что взрослые смогут навредить львенку и использовать его в своих- возможно, корыстных – целях.
Чтобы избавить зверька от преследования и выпустить на волю, дети проделывают немалый путь. Они сталкиваются с препятствиями, но не пасуют перед трудностями, потому что чувствуют себя ответственными за жизнь маленького животного, который не в состоянии защитить себя сам.
Фильм впервые показали во французских кинотеатрах 16 февраля 2022 года. Он был продан для показа в Перу, Аргентину, Уругвай, Литву и другие страны, в большинстве из которых уже состоялись премьеры. Лента собрала в прокате почти 4 млн долларов, и это смогло перекрыть затраты на производство. Сумма сборов сложилась без учета России, где премьера пока не стартовала.
Оригинальное название ленты – King, что можно перевести как «Король». В этом случае авторы намекнули зрителю на кличку животного. Для российского проката название перевели как «Король львенок» с отсылкой к мультфильму «Король лев».
Фильм стал первым в карьере режиссера Давида Моро в жанре приключений. До этого он снял комедийную ленту «Притворись моим парнем», триллер «Одни» и др. Моро также выступил соавтором сценария «Короля львенка» и продюсером.
Актеры не снимались с настоящими животными. Львенок и его сородичи были созданы при помощи компьютерной графики.
Помимо юных актеров, в проекте приняли участие звезды мировой величины. Дедушку главной героини сыграл Жерар Дармон, который принял участие в фильмах «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Приключения раввина Якова» и других.
Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.