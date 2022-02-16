Король-львенок, 2022

Фильм отдает дань 80-м в своем стиле: съемка в голубых тонах, броские неоновые цвета и соответствующая случаю одежда. Только наличие смартфонов, современной техники и всяческого напоминания о медийном поле в сюжете напоминает о том, что действие разворачивается в современности.

Это приключенческая история о дружбе, помощи и сострадании. Дети учатся взаимодействовать с окружающим миром, в том числе с животными. Даже в диком звере, выращенном на воле, главные герои смогли разглядеть беспомощного львенка, который напуган, потерян и хочет вернуться в свою естественную среду обитания.

Показательно, как младшие взаимодействуют со старшими: герои просят помощи, но не у всех, так как считают, что взрослые смогут навредить львенку и использовать его в своих- возможно, корыстных – целях.

Чтобы избавить зверька от преследования и выпустить на волю, дети проделывают немалый путь. Они сталкиваются с препятствиями, но не пасуют перед трудностями, потому что чувствуют себя ответственными за жизнь маленького животного, который не в состоянии защитить себя сам.