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Король-львенок Король-львенок
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King

Король-львенок, 2022

2022 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм отдает дань 80-м в своем стиле: съемка в голубых тонах, броские неоновые цвета и соответствующая случаю одежда. Только наличие смартфонов, современной техники и всяческого напоминания о медийном поле в сюжете напоминает о том, что действие разворачивается в современности.

Это приключенческая история о дружбе, помощи и сострадании. Дети учатся взаимодействовать с окружающим миром, в том числе с животными. Даже в диком звере, выращенном на воле, главные герои смогли разглядеть беспомощного львенка, который напуган, потерян и хочет вернуться в свою естественную среду обитания.

Показательно, как младшие взаимодействуют со старшими: герои просят помощи, но не у всех, так как считают, что взрослые смогут навредить львенку и использовать его в своих- возможно, корыстных – целях.

Чтобы избавить зверька от преследования и выпустить на волю, дети проделывают немалый путь. Они сталкиваются с препятствиями, но не пасуют перед трудностями, потому что чувствуют себя ответственными за жизнь маленького животного, который не в состоянии защитить себя сам.

Фильм впервые показали во французских кинотеатрах 16 февраля 2022 года. Он был продан для показа в Перу, Аргентину, Уругвай, Литву и другие страны, в большинстве из которых уже состоялись премьеры. Лента собрала в прокате почти 4 млн долларов, и это смогло перекрыть затраты на производство. Сумма сборов сложилась без учета России, где премьера пока не стартовала.

Оригинальное название ленты – King, что можно перевести как «Король». В этом случае авторы намекнули зрителю на кличку животного. Для российского проката название перевели как «Король львенок» с отсылкой к мультфильму «Король лев».

Фильм стал первым в карьере режиссера Давида Моро в жанре приключений. До этого он снял комедийную ленту «Притворись моим парнем», триллер «Одни» и др. Моро также выступил соавтором сценария «Короля львенка» и продюсером.

Актеры не снимались с настоящими животными. Львенок и его сородичи были созданы при помощи компьютерной графики.

Помимо юных актеров, в проекте приняли участие звезды мировой величины. Дедушку главной героини сыграл Жерар Дармон, который принял участие в фильмах «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Приключения раввина Якова» и других.

Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света. 

5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 июня 2022
Премьера в мире 16 февраля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Давид Моро
Давид Моро
В ролях
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Лу Ламбрехт
Лу Ламбрехт
Клементин Баэр
Клементин Баэр
Лео Лорлеак
Лео Лорлеак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король-львенок 3 постера
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