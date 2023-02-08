Принц пустыни, 2023

Мировая премьера картины «Принц пустыни» состоялась во Франции 8 февраля 2023 года. Первому показу предшествовала зрелищная театрализованная презентация.

Бюджет фильма «Принц пустыни» составляет около 11 миллионов долларов США.

Творческий альянс 12-летнего мальчика и небольшого верблюжонка спровоцировал множество трогательных моментов. Дуэту зрители начинают симпатизировать с первых минут просмотра и сохраняют эту эмоцию до самого конца.

Наличие четвероногого актера в значительной степени затрудняло съемочный процесс, вынуждало команду постоянно вносить коррективы в рабочий график.

В кадре большую роль играла работа операторов, которые с помощью игры света и спецэффектов продемонстрировали поистине завораживающие виды пустыни в минуты восходов и закатов. Бескрайние песчаные просторы имеют невероятную мощь и особую энергетику, которую почувствует любой зритель.