Принц пустыни, 2023

Мировая премьера картины «Принц пустыни» состоялась во Франции 8 февраля 2023 года. Первому показу предшествовала зрелищная театрализованная презентация.
Бюджет фильма «Принц пустыни» составляет около 11 миллионов долларов США.
Творческий альянс 12-летнего мальчика и небольшого верблюжонка спровоцировал множество трогательных моментов. Дуэту зрители начинают симпатизировать с первых минут просмотра и сохраняют эту эмоцию до самого конца.
Наличие четвероногого актера в значительной степени затрудняло съемочный процесс, вынуждало команду постоянно вносить коррективы в рабочий график.
В кадре большую роль играла работа операторов, которые с помощью игры света и спецэффектов продемонстрировали поистине завораживающие виды пустыни в минуты восходов и закатов. Бескрайние песчаные просторы имеют невероятную мощь и особую энергетику, которую почувствует любой зритель.
12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование! Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей – стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море – и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби. Удастся ли Зоди осуществить свою мечту, сделать своего друга чемпионом и помочь родному племени?
|6 апреля 2023
|Россия
|Централ Партнершип
|6 апреля 2023
|Азербайджан
|6+
|8 февраля 2023
|Испания
|A
|20 апреля 2023
|Кыргызстан
|12 мая 2023
|Латвия
|(none)
|18 августа 2023
|Литва
|V
|1 февраля 2024
|ОАЭ
|TBC
|18 мая 2023
|Словакия
|12
|8 февраля 2023
|Франция
|TP
|3 августа 2023
|Хорватия
|12