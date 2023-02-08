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Постер фильма Принц пустыни
7.1
Принц пустыни - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Принц пустыни
7.1

Принц пустыни

, 2023
Zodi & Tehu, frères du désert
Франция / приключения / 18+
Приключенческий фильм об удивительной дружбе юного бедуина и верблюжонка
Трейлеры
Постер фильма Принц пустыни
7.1
Принц пустыни - Дублированный трейлер
Принц пустыни  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера картины «Принц пустыни» состоялась во Франции 8 февраля 2023 года. Первому показу предшествовала зрелищная театрализованная презентация.

Бюджет фильма «Принц пустыни» составляет около 11 миллионов долларов США.

Творческий альянс 12-летнего мальчика и небольшого верблюжонка спровоцировал множество трогательных моментов. Дуэту зрители начинают симпатизировать с первых минут просмотра и сохраняют эту эмоцию до самого конца.

Наличие четвероногого актера в значительной степени затрудняло съемочный процесс, вынуждало команду постоянно вносить коррективы в рабочий график.

В кадре большую роль играла работа операторов, которые с помощью игры света и спецэффектов продемонстрировали поистине завораживающие виды пустыни в минуты восходов и закатов. Бескрайние песчаные просторы имеют невероятную мощь и особую энергетику, которую почувствует любой зритель.

12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование! Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей – стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море – и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби. Удастся ли Зоди осуществить свою мечту, сделать своего друга чемпионом и помочь родному племени?

В ролях

Яссир Дриф
Яссир Дриф
Zodi
Александра Лами
Александра Лами
Julia
Юсеф Хаджди
Юсеф Хаджди
Tarek
Надия Бензакур
Надия Бензакур
Amina
Джесутасан Антонитасан
Джесутасан Антонитасан
Kumail
Амин Эннаджи
Issouf
Pierre Hancisse
Jean-Louis
Сэд Бей
Abdallah
Bahaa Eddine Oumali
Laji
Ali Ait Lachabi
Moussa
Jesuthasan Antonythasan
Kumail
Режиссер Эрик Барбье
Сценарист Дженнифер Деволдер, Эрик Барбье
Композитор Мика
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 июня 2023
Премьера в мире 8 февраля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Россия Централ Партнершип
6 апреля 2023 Азербайджан 6+
8 февраля 2023 Испания A
20 апреля 2023 Кыргызстан
12 мая 2023 Латвия (none)
18 августа 2023 Литва V
1 февраля 2024 ОАЭ TBC
18 мая 2023 Словакия 12
8 февраля 2023 Франция TP
3 августа 2023 Хорватия 12
Сборы в мире $1 680 038
Производство Vertigo, SND Films, M6 Films
Другие названия
Zodi & Tehu, frères du désert, Princes of the Desert, Poiss ja kaamel: Sahara seiklus, Príncipes do Deserto, Prinzen der Wüste, Sacharos princai, Sahro shahzodasi, Tehu - Egy kis teve nagy kalandja, Teo e Zodì - Un cammello per amico, Zodi & Tehu, aventuras en el desierto, Zodi en Téhu - De Woestijnrace, Zodi et Téhu, frères du désert, Zodi i Tehu, aventures al desert, Zodi und Tehu, Brüder der Wüste, Принц пустыни

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 25 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1709 В жанре «приключения»  364 В фильмах Франции  113 В фильмах 2023 года  94
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Принц пустыни - Дублированный трейлер
Принц пустыни Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Добрая сказочная история, которая радует глаз и умиляет трогательным верблюжонком.&nbsp; &nbsp;
Добрая сказочная история, которая радует глаз и умиляет трогательным верблюжонком.    Знойная пустыня. Верблюды сбились в стадо и ведут свои неслышимые человечеству беседы. Но гармонию безмятежной Сахары разрушают люди, которые врываются в эту волшебную идиллию на своих устрашающих джипах, размахивая оружием. Стадо бежит, и лишь двое из верблюдов прячутся за камнями. Это мама и ее маленький верблюжонок. Их тайное укрытие вот-вот найдут, так что верблюдица, спасая малыша, выбегает прямо на людей и уводит их подальше от него. Ее, конечно, догоняют, случайно травмируют ноги, а…
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