Принц пустыни, 2023

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о выходе в прокат О фильме История берберского мальчика, который привязывается к верблюду, когда они пересекают пустыню Сахара. Развернуть Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2023 Премьера в России 6 апреля 2023 Премьера в мире 6 апреля 2023 Прокатчик Централ Партнершип Режиссер Эрик Барбье В ролях Яссир Дриф Александра Лами Юсеф Хаджди Надия Бензакур Джесутасан Антонитасан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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