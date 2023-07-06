Лошадь Чарли, 2023

Жанр: драма семейный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2023 Премьера в России 6 июля 2023 Премьера в мире 6 июля 2023 Прокатчик Кинологистика Режиссер Брэд Келлер В ролях Каспер Ван Дин Йайа Госселин Эдвард Ферлонг Майор Додж-мл. Карсон Каннингэм Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат