Агент 044. Операция Гарни, 2023

Вновь в центре сюжета известный аргентино-армянский агент Гензель Брутенц. На этот раз ему предстоит найти известного журналиста, похищенного при загадочных обстоятельствах. В этом расследовании к Гензелю присоединяется новый напарник - лейтенант Анна Григорян. На протяжении фильма, следуя зп уликами, Гензель и Анна попадают во множество забавных ситуаций, и Гензель вынужден становиться различными персонажами, чтобы докопаться до истины. Господин Брутенц остается верен себе и все расследование превращается в динамичное и забавное приключение.