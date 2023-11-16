Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана, Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.