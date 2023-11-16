Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Папаша в бегах
6.0
Папаша в бегах - Трейлер
Киноафиша Фильмы Папаша в бегах
6.0

Папаша в бегах

, 2023
Papasha v begakh
Россия / комедия, мелодрама, приключения / 18+
Приключенческая комедия о молодом отце, который сбегает от своих обязанностей
Трейлеры
Постер фильма Папаша в бегах
6.0
Папаша в бегах - Трейлер
Папаша в бегах  Трейлер

О фильме

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана, Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.

В ролях

Михаил Тройник
Михаил Тройник
Tolya
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников
Kolya
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Alyona
Анна Уколова
Анна Уколова
Inspektorsha
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Batya
Николай Аузин
Николай Аузин
Mayor
Леонид Громов
Леонид Громов
Dedushka
Михаил Орлов
Михаил Орлов
Eger
Elena Stanislavskaya
Zhurnalistka
Режиссер Алексей Южаков
Сценарист Mikhail Artemyev, Dmitriy Penzin, Алексей Южаков
Композитор Kirill Borodulev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 декабря 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Россия Атмосфера Кино
Бюджет 75 000 000 RUR
Сборы в мире $290 596
Производство Baza Media, XOVP eXtraOrdinary Virtual Production
Другие названия
Papasha v begakh, Папаша в бегах

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Папаша в бегах - Трейлер
Папаша в бегах Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Папаша в бегах

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы показывают road-муви с умеренным юмором и ненавязчивой моралью. Сильные стороны — непринужденная история, искренние моменты; мораль присутствует. Слабые стороны — энергия фильма невысока, некоторые персонажи и актёры выглядят наигранно. Общая оценка около 6–7 из 10. Фильм подойдёт любителям спокойной отечественной комедии с элементами приключения и для семейного просмотра.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

Юрий Черников 28 ноября 2023, 12:27
Не смешное роуд - муви, банальное очень. Сколько нам уже этих приключений в лесу показывали. Сюжет нормальный, актёры очень плохие. Не советую к просмотру. 6 из 10
slava425 18 ноября 2023, 00:29
Какая комедия , так и правду бы написали сразу что драма,бяка короче.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше