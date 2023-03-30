Фильм является продолжением серии фантастических комедий «Любовь-морковь» о супругах, которые поменялись телами друг с другом. Первая часть франшизы вышла на экраны в 2007 году. Первый фильм снят по мотивам пьесы «Исполнитель желаний» белорусского драматурга Андрея Курейчика.

Режиссером 4-й части стал Ренат Давлетьяров, который участвовал в производстве других картин серии. По словам постановщика, он не собирался работать над продолжением, но исполнитель главной роли Гоша Куценко переубедил его. У актера появилась оригинальная идея переселить дух своих героев в андроидов.

Ренат Давлетьяров убежден, что на этот раз у них получился самый смешной сценарий из всех, что были в этом проекте. В основе фильма лежит фантастическая история, рассказанная Гошей Куценко. Оказывается, актер с детства увлекался роботами.

В своем Telegram-канале Кристина Орбакайте показала фото с озвучки фильма «Любовь-морковь — 4», которая проходила в студии «Мосфильм». Орбакайте позировала в образе куклы, а точнее — робота.