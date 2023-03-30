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Постер фильма Любовь-Морковь. Восстание машин
5.0
Любовь-Морковь. Восстание машин - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь-Морковь. Восстание машин
5.0

Любовь-Морковь. Восстание машин

, 2023
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin
Россия / комедия / 18+
Герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте поменяются телами с роботами
Трейлеры
Постер фильма Любовь-Морковь. Восстание машин
5.0
Любовь-Морковь. Восстание машин - Трейлер
Любовь-Морковь. Восстание машин  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является продолжением серии фантастических комедий «Любовь-морковь» о супругах, которые поменялись телами друг с другом. Первая часть франшизы вышла на экраны в 2007 году. Первый фильм снят по мотивам пьесы «Исполнитель желаний» белорусского драматурга Андрея Курейчика.

Режиссером 4-й части стал Ренат Давлетьяров, который участвовал в производстве других картин серии. По словам постановщика, он не собирался работать над продолжением, но исполнитель главной роли Гоша Куценко переубедил его. У актера появилась оригинальная идея переселить дух своих героев в андроидов.

Ренат Давлетьяров убежден, что на этот раз у них получился самый смешной сценарий из всех, что были в этом проекте. В основе фильма лежит фантастическая история, рассказанная Гошей Куценко. Оказывается, актер с детства увлекался роботами.  

В своем Telegram-канале Кристина Орбакайте показала фото с озвучки фильма «Любовь-морковь — 4», которая проходила в студии «Мосфильм». Орбакайте позировала в образе куклы, а точнее — робота. 

В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина – его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно – познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми…

В ролях

Гоша Куценко
Гоша Куценко
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Алина Булынко
Алина Булынко
Sveta
Саша Алексеев
Саша Алексеев
Vasya
Павел Андрианов
Upravlyayushchiy restoranom
Sergey Asharin
Robot Ivan
Ekaterina Balandina
Diana
Efim Belosorochka
Sotrudnik politsii
Юлия Назаренко-Благая
Юлия Назаренко-Благая
Prokuror
Денис Бузин
Денис Бузин
Referent
Юлия Егерева
Zhenshchina s supom
Режиссер Андрей Волгин
Сценарист Ренат Давлетьяров, Dmitriy Pinchukov
Композитор Roman Voloznev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 мая 2023
Премьера в мире 30 марта 2023
Дата выхода
30 марта 2023 Россия КароПрокат
30 марта 2023 Казахстан 16+
30 марта 2023 Кыргызстан 16+
30 марта 2023 Узбекистан 16+
Бюджет 120 000 000 RUR
Сборы в мире $626 587
Производство Amedia, Interfest, Star Media
Другие названия
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin, Love-Carrot: Rise of the Machines, Любовь-морковь: Восстание машин, Lyubov-Morkov 4, Любовь-морковь. Восстание машин, Carrot Love: The Rise of Machines

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 25 голосов
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3811 В жанре «комедия»  1071 В фильмах России  705 В фильмах 2023 года  252
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Любовь-Морковь. Восстание машин - Трейлер
Любовь-Морковь. Восстание машин Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Любовь-Морковь. Восстание машин

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы в целом положительные, встречаются замечания. Сильные стороны — качественная постановка, актёрский состав и ритм, продолжение истории первых частей. Слабые стороны — сюжет не нов, встречаются спорные моменты. Общая оценка преимущественно положительная; фильм подойдёт любителям комедий, лёгкого настроения и поклонникам серии.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

Андрей Сн 5 апреля 2023, 09:08
Если бы было 6+ (убрав всего пару сцен) я бы еще сделал на это скидку. Для любителей комедии "тупой и еще тупее" зайдет на ура. А так лютый трэшак. Не тратьте время.
Николай Федорин 12 апреля 2023, 20:39
Зачем снимать такое? У меня складывается впечатление что вся команда, чего-то употребляет.😴
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин»
6 марта 2023 17:28 Появился новый трейлер комедии «Любовь-морковь: Восстание машин» Главные герои теперь обменяются телами с роботами.
Кристина Орбакайте и Гоша Куценко превращаются в роботов в трейлере «Любовь-морковь 4»
23 декабря 2022 16:26 Кристина Орбакайте и Гоша Куценко превращаются в роботов в трейлере «Любовь-морковь 4» Главные герои переживут настоящее «Восстание машин».
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