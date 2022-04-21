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Постер фильма Эпидемия: Вирус 32
5.5
Эпидемия: Вирус 32 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Эпидемия: Вирус 32
5.5

Эпидемия: Вирус 32

, 2022
Virus-32
Аргентина, Уругвай / ужасы / 18+
Фильм ужасов о странной болезни, превращающей людей в монстров за 32 секунды
Трейлеры
Постер фильма Эпидемия: Вирус 32
5.5
Эпидемия: Вирус 32 - Дублированный трейлер
Эпидемия: Вирус 32  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм одержал победу на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов. 

Хотя фильм является совместным производством с Аргентиной, в нем преобладают уругвайские разговорные манеры, поскольку актеры и съемочная группа фильма родом из Уругвая. Там же располагается легендарный столетний клуб Neptuno. 

Густаво Эрнандес в интервью изданию Télam сообщил, что сценарий картины был написан 7 лет назад. После того как клуб Neptuno, примыкающий к порту и являющийся символом города Монтевидео, опустел, герои решили перенести туда действие фильма.

Съемки проходили в столице Уругвая – Монтевидео. Начало съемок пришлось на период пандемии. Другими словами, авторы написали фильм о пандемии за несколько лет до случившегося в реальности. 

Густаво Эрнандес максимально использует ресурсы для создания насыщенной атмосферы темного и замкнутого пространства, источающего отчаяние. 

Актриса Паула Сильва призналась, что для нее стало полной неожиданностью, когда ее утвердили на кастинге. С тех пор она глубоко погрузилась в фильмы ужасов, поскольку не была хорошо знакома с этим жанром ранее.

В Монтевидео начинает распространяться странная болезнь, вызывающая у заражённых сильную агрессию. Не замечая происходящей вокруг катастрофы, охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и, так как дочку Тату ей оставить не с кем, берёт девочку с собой. Велев Тате поиграть в спортивном зале, Ирис отправляется на общий обход, но вскоре понимает, что в здании они не одни.

В ролях

Пилар Гарсия Айала
Tata
Даниэль Хендлер
Даниэль Хендлер
Luis
Паула Сильва
Iris
Франко Вилла
София Гонсалес
Miriam
Franco Rilla
Javi
Rasjid César
El Ejecutivo
Anaisy Brunet
Nicky
Tiziano Núñez
Nico
Juan Fodde
Simon
Virginia Méndez
Abuela
Режиссер Густаво Эрнандес
Сценарист Густаво Эрнандес, Juma Fodde
Композитор Hernán González Villamil
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Уругвай
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Дата выхода
11 мая 2023 Россия RWV Film 18+
21 апреля 2022 Аргентина
3 ноября 2022 Гонконг

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $145 658
Производство Aeroplano Cine, Mother Superior, Plaza Mayor Company
Другие названия
Virus-32, Virus 32, Vírus-32, Virus: 32, Virus:32, Wirus-32, Xác Sống 32s, Вирус-32, Эпидемия: Вирус 32, 屍毒入侵32秒, 屍煞32, 病毒32, VIRUS ウィルス：32

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 16 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Эпидемия: Вирус 32 - Дублированный трейлер
Эпидемия: Вирус 32 Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

User 23 мая 2023, 00:47
Отстойный фильм, скучный сюжет
No Love 15 мая 2023, 15:30
Просто убогий фильм, никому не советую, даже не досмотрел и вышел. Не тратьте время на этот хренььььь !!!!!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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