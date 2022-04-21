Фильм одержал победу на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов.

Хотя фильм является совместным производством с Аргентиной, в нем преобладают уругвайские разговорные манеры, поскольку актеры и съемочная группа фильма родом из Уругвая. Там же располагается легендарный столетний клуб Neptuno.

Густаво Эрнандес в интервью изданию Télam сообщил, что сценарий картины был написан 7 лет назад. После того как клуб Neptuno, примыкающий к порту и являющийся символом города Монтевидео, опустел, герои решили перенести туда действие фильма.

Съемки проходили в столице Уругвая – Монтевидео. Начало съемок пришлось на период пандемии. Другими словами, авторы написали фильм о пандемии за несколько лет до случившегося в реальности.

Густаво Эрнандес максимально использует ресурсы для создания насыщенной атмосферы темного и замкнутого пространства, источающего отчаяние.

Актриса Паула Сильва призналась, что для нее стало полной неожиданностью, когда ее утвердили на кастинге. С тех пор она глубоко погрузилась в фильмы ужасов, поскольку не была хорошо знакома с этим жанром ранее.