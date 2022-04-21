Фильм одержал победу на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов.
Хотя фильм является совместным производством с Аргентиной, в нем преобладают уругвайские разговорные манеры, поскольку актеры и съемочная группа фильма родом из Уругвая. Там же располагается легендарный столетний клуб Neptuno.
Густаво Эрнандес в интервью изданию Télam сообщил, что сценарий картины был написан 7 лет назад. После того как клуб Neptuno, примыкающий к порту и являющийся символом города Монтевидео, опустел, герои решили перенести туда действие фильма.
Съемки проходили в столице Уругвая – Монтевидео. Начало съемок пришлось на период пандемии. Другими словами, авторы написали фильм о пандемии за несколько лет до случившегося в реальности.
Густаво Эрнандес максимально использует ресурсы для создания насыщенной атмосферы темного и замкнутого пространства, источающего отчаяние.
Актриса Паула Сильва призналась, что для нее стало полной неожиданностью, когда ее утвердили на кастинге. С тех пор она глубоко погрузилась в фильмы ужасов, поскольку не была хорошо знакома с этим жанром ранее.
В Монтевидео начинает распространяться странная болезнь, вызывающая у заражённых сильную агрессию. Не замечая происходящей вокруг катастрофы, охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и, так как дочку Тату ей оставить не с кем, берёт девочку с собой. Велев Тате поиграть в спортивном зале, Ирис отправляется на общий обход, но вскоре понимает, что в здании они не одни.
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