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Постер фильма Миллионер на три дня
5.9
Миллионер на три дня - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Миллионер на три дня
5.9

Миллионер на три дня

, 2022
Three Day Millionaire
Великобритания / комедия / 18+
Британская комедия о величайшем ограблении в мире
Трейлеры
Постер фильма Миллионер на три дня
5.9
Миллионер на три дня - Дублированный трейлер
Миллионер на три дня  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Над сценарием фильма работал Пол Стефенсон, для которого картина стала полнометражным дебютом в качестве автора проекта.

Мировая премьера состоялась 18 ноября в кинотеатре Parkway Cinema в Клитхорпсе. Спрос на билеты был настолько высок, что фильм показывали одновременно на четырех экранах.

Съемки проходили в британском городе Гримсби, принадлежащем графству Линкольншир на востоке Великобритании. На съемках именно в этом месте настаивал режиссер Джек Спринг. Он надеется, что фильм сможет отразить душу этого города.

В производственном процессе приняли участие сотни местных. Режиссер выразил благодарность жителям Гримсби и Клитхорпса за их щедрость. Многие позволили постановщику использовать их дома для съемок, сами снялись в массовке, оказывали поддержку в бытовых вопросах. Спринг отметил, что был тронут отзывчивостью горожан.

По признанию режиссера Джека Спринга, комедийный боевик вдохновлен картинами Гая Ричи. 

После недель, проведенных в море, трое работников траулера возвращаются в родной городок. На суше выясняется, что всех трудяг кинули на деньги, а работы больше не будет. Друзья решают, что их долг — спасти компанию, своих товарищей и, что не менее важно, сохранить свою беззаботную жизнь. Они задумывают величайшее ограбление в истории.

В ролях

Колм Мини
Колм Мини
Джонас Армстронг
Джонас Армстронг
Робби Ги
Робби Ги
Wheezy
Джеймс Берроуз
Джеймс Берроуз
Curly
Эндрю Ридман
Lauren Foster
Gilly
Melissa Batchelor
Demi
Sam Glen
Budgie
Michael Kinsey
Codge
Grace Long
Queenie
Johanna Allitt
Marion
Catherine Adams
Budgie's Mum
Режиссер Джек Спринг
Сценарист Джиллз Алдерсон, Paul Stephenson
Композитор Jeremy James Hunt, Benjamin Lunn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 ноября 2022
Премьера в мире 25 ноября 2022
Дата выхода
16 марта 2023 Россия Парадиз
23 марта 2023 Кыргызстан 16+
25 ноября 2022 Швеция 15
Сборы в мире $54 646
Производство Shush Films, Britflicks, Trigger Films
Другие названия
Three Day Millionaire, Milionerzy na trzy dni, O Assalto de Nossas Vidas, Миллионер на три дня, 三日百万富翁, 3 Day Millionaire

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 19 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Миллионер на три дня - Дублированный трейлер
Миллионер на три дня Дублированный трейлер
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