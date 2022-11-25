Миллионер на три дня, 2022

Над сценарием фильма работал Пол Стефенсон, для которого картина стала полнометражным дебютом в качестве автора проекта.
Мировая премьера состоялась 18 ноября в кинотеатре Parkway Cinema в Клитхорпсе. Спрос на билеты был настолько высок, что фильм показывали одновременно на четырех экранах.
Съемки проходили в британском городе Гримсби, принадлежащем графству Линкольншир на востоке Великобритании. На съемках именно в этом месте настаивал режиссер Джек Спринг. Он надеется, что фильм сможет отразить душу этого города.
В производственном процессе приняли участие сотни местных. Режиссер выразил благодарность жителям Гримсби и Клитхорпса за их щедрость. Многие позволили постановщику использовать их дома для съемок, сами снялись в массовке, оказывали поддержку в бытовых вопросах. Спринг отметил, что был тронут отзывчивостью горожан.
По признанию режиссера Джека Спринга, комедийный боевик вдохновлен картинами Гая Ричи.
После недель, проведенных в море, трое работников траулера возвращаются в родной городок. На суше выясняется, что всех трудяг кинули на деньги, а работы больше не будет. Друзья решают, что их долг — спасти компанию, своих товарищей и, что не менее важно, сохранить свою беззаботную жизнь. Они задумывают величайшее ограбление в истории.
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