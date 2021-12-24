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Ночь сиделки
Night of the Caregiver
Ночь сиделки, 2022
2022 / США
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Жанр:
ужасы
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Год выпуска
2022
Режиссер
Джо Корнет
В ролях
Эйлин Дитц
Джо Корнет
Анна Орис
Натали Денис Шперл
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Александр Невский рассказал, каким будет его фильм ужасов «Ночь сиделки»
Актер пообещал выпустить картину к лету следующего года.
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24 декабря 2021 11:23
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