Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одиноки вместе
5.4
Одиноки вместе - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Одиноки вместе
5.4

Одиноки вместе

, 2022
Alone Together
США / драма, мелодрама / 18+
Мелодрама о двух незнакомых людях, живущих во время пандемии в одном доме
Трейлеры
Постер фильма Одиноки вместе
5.4
Одиноки вместе - Дублированный трейлер
Одиноки вместе  Дублированный трейлер

О фильме

Гастрономический критик Джун арендует через сервис airbnb дом за городом, чтобы провести в нем всю пандемию. Приехав на место, она обнаруживает, что дом уже забронирован Чарли. Герои решают оставить все как есть и жить вместе. За философскими разговорами обо всем на свете герои понимают, что судьба сделала им настоящий подарок, сведя двух одиноких людей вместе в тяжелые времена нестабильности и кризиса.

В ролях

Кэти Холмс
Кэти Холмс
June
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Charlie
Дерек Люк
Дерек Люк
John
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Deborah
Майк Айвсон
Майк Айвсон
Homeless Person
Neal Benari
Lyft Driver
Ed Dixon
Grandfather
Спенсер Гранезе
Sean
Заша Мэмет
Заша Мэмет
Margaret
Laura Austin
Liz
Режиссер Кэти Холмс
Сценарист Кэти Холмс
Композитор Грэм Рейнолдс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 июля 2022
Премьера в мире 14 июня 2022
Дата выхода
14 февраля 2023 Россия RWV Film
4 августа 2022 Австралия M
14 февраля 2023 Узбекистан 16+

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $21 575
Производство Lafayette Pictures (II), Yale Productions, SSS Entertainment
Другие названия
Alone Together, A Lockdown lovestory, Allein mit dir, Egyedül, kettesben, Razem i osobno, Separadament junts, Separadamente juntos, Seuls ensemble, Sozinhos Juntos, Одиноки вместе, 얼론 투게더

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 14 февраля 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Одиноки вместе - Дублированный трейлер
Одиноки вместе Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Одиноки вместе - смотреть в онлайн-кинотеатре

Одиноки вместе

Новости о фильме

Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля
14 февраля 2023 12:00 Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Сразиться с пиратами вместе с Джей Ло или прогуляться по Садовому кольцу с «Квартетом И» – каким будет твое идеальное киносвидание?
Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс
26 января 2023 15:01 Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс Фильм о незнакомцах, которым приходится жить в одном доме.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше