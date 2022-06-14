Гастрономический критик Джун арендует через сервис airbnb дом за городом, чтобы провести в нем всю пандемию. Приехав на место, она обнаруживает, что дом уже забронирован Чарли. Герои решают оставить все как есть и жить вместе. За философскими разговорами обо всем на свете герои понимают, что судьба сделала им настоящий подарок, сведя двух одиноких людей вместе в тяжелые времена нестабильности и кризиса.