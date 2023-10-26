Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
Киноафиша Фильмы Sуперкопы: Миссия «Бабушка»
3 jours max

Sуперкопы: Миссия «Бабушка», 2023

2023 / Франция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 26 октября 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Прокатчик Global Film
Режиссер
Тарек Будали
Тарек Будали
В ролях
Тарек Будали
Тарек Будали
Филипп Лашо
Филипп Лашо
Жюльен Аррути
Жюльен Аррути
Мари-Анн Шазель
Мари-Анн Шазель
Элоди Фонтан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Sуперкопы: Миссия «Бабушка» 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Все помнят Кобзона певцом, но и как актер он был хорош: снялся еще до онкологии
Героя романа Толстого раньше любили: со временем от него стало тошно 9 из 10 россиян
Этот ляп в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» не замечали, хотя он годами был на виду
Вот кто должен был играть арапа в фильме о Петре I: выбор неожиданный
Под гримом узнать будет сложно: никогда не догадаетесь, кого теперь играет Рыжова из «Служебного романа»
Русские мультипликаторы ненавидят Киркорова: причина необычная
Спит в бардаке, ест корм: Королева променяла роскошный особняк на скромное жилье
Тест: платье какой принцессы Дисней вам идеально подойдет?
На губастую версию Светличной из «Бриллиантовой руки» без смеха не взглянешь (фото)
Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса
У «Веселых ребят» есть продолжение, о котором не просили: потоптались на костях Утесова и Орловой
Красиво стареет: как сейчас выглядит лучшая Джейн Эйр, о которой все забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше