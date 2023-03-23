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Коты Эрмитажа
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Коты Эрмитажа, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» – Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 23 марта 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Василий Ровенский
Василий Ровенский
Все актеры и съемочная группа
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