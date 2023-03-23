Коты Эрмитажа, 2023

Над производством мультфильма работала анимационная студия «Лицензионные бренды», которая получила безвозвратное финансирование. Ранее они уже выпустили несколько детских анимационных работ, в числе которых «Принцесса и дракон», «Большое путешествие» и «Два хвоста».

На данный момент в Государственном Эрмитаже живут около 50 котов. Они обитают в так называемом «большом кошачьем подвале», протяженность которого составляет около 20 километров. В музее животные появились еще во времена его основательницы Екатерины Второй. Эрмитажных котов можно увидеть во внутренних двориках, на газонах, а то и у центральных входов. Летом они часто греются на лужайках или нагретых солнцем статуях.

4 июня в Санкт-Петербурге отмечают День эрмитажного кота — ежегодный праздник Государственного Эрмитажа, посвященный кошкам, которые живут в музее.

Мультфильм «Коты Эрмитажа» — далеко не первое произведение, посвященное музейным котам. В 2016 году американский композитор Крис Брубек создан мюзикл «Кошки Эрмитажа». Премьерное исполнение сюиты из мюзикла состоялось в марте 2020 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке.