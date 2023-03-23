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Постер мультфильма Коты Эрмитажа
5.3
Коты Эрмитажа - Трейлер
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5.3

Коты Эрмитажа

, 2023
Koty Ermitazha
Россия / анимация, семейный / 18+
Отважный кот Винсент попадает в Санкт-Петербург и спасает знаменитую картину от похищения
Трейлеры
Постер мультфильма Коты Эрмитажа
5.3
Коты Эрмитажа - Трейлер
Коты Эрмитажа  Трейлер

Факты

О фильме

Над производством мультфильма работала анимационная студия «Лицензионные бренды», которая получила безвозвратное финансирование. Ранее они уже выпустили несколько детских анимационных работ, в числе которых «Принцесса и дракон», «Большое путешествие» и «Два хвоста».

На данный момент в Государственном Эрмитаже живут около 50 котов. Они обитают в так называемом «большом кошачьем подвале», протяженность которого составляет около 20 километров. В музее животные появились еще во времена его основательницы Екатерины Второй. Эрмитажных котов можно увидеть во внутренних двориках, на газонах, а то и у центральных входов. Летом они часто греются на лужайках или нагретых солнцем статуях.

4 июня в Санкт-Петербурге отмечают День эрмитажного кота — ежегодный праздник Государственного Эрмитажа, посвященный кошкам, которые живут в музее.

Мультфильм «Коты Эрмитажа» — далеко не первое произведение, посвященное музейным котам. В 2016 году американский композитор Крис Брубек создан мюзикл «Кошки Эрмитажа». Премьерное исполнение сюиты из мюзикла состоялось в марте 2020 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке.

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» – Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

В ролях

Полина Гагарина
Полина Гагарина
Kleopatra
Роман Курцын
Роман Курцын
Vinsent
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Maks
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Buldog
Александр Гаврилин
Marmelad
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Shokolad
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Shokolad
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Shokolad
Ирина Киреева
Ирина Киреева
malchik
Ирина Киреева
Ирина Киреева
malchik
Ирина Киреева
Ирина Киреева
malchik
Nikki Aaron
Audio guide
Режиссер Василий Ровенский
Сценарист Elvira Bushtets, Федор Деревянский, Василий Ровенский
Композитор Anton Gryzlov
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 мая 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Россия Наше кино
22 июня 2023 Австралия G
10 ноября 2023 Болгария
10 августа 2023 Бразилия
26 декабря 2023 Великобритания PG
28 апреля 2023 Вьетнам
25 января 2024 Греция
7 декабря 2023 Израиль All
23 февраля 2024 Испания
4 мая 2023 Италия
23 марта 2023 Казахстан 6+
23 марта 2023 Кыргызстан
24 августа 2023 Мексика A
20 декабря 2023 Нидерланды 6
3 августа 2023 ОАЭ TBC
17 мая 2024 Румыния
13 апреля 2023 Сербия
11 августа 2023 Тайвань
23 марта 2023 Узбекистан 6+
13 апреля 2023 Черногория
22 августа 2024 Чехия MP

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 240 871 320 RUR
Сборы в мире $9 132 994
Производство Licensing Brands
Другие названия
Koty Ermitazha, Cats in the Museum, Guardianes del museo, Les Chats au Musée, Mačke u muzeju, Gatos no Museu, Kattenkwaad in het Museum, Kediler Müzede, Kočky v muzeu, Mace në muzeum, Macet në muzeum, Mačky v múzeu, Macskák a múzeumban, Maurice: Un topolino al museo, Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng, Morrhårspatrullen och jakten på konstgnagarna, Os Guardiões do Museu, Pisicile de la muzeu, Værhårspatruljen og jakten på kunstgnagerne, Viiksipartio ja taidevarkaiden takaa-ajo, Γάτες στο μουσείο, Котки в музея, Коты Эрмитажа, חתול במוזיאון, 喵喵博物館

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 59 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3700 В жанре «анимация»  409 В жанре «семейный»  370 В фильмах России  655 В фильмах 2023 года  243
Обновлено 28 июля 2026

Трейлеры мультфильма

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Коты Эрмитажа - Трейлер
Коты Эрмитажа Трейлер
Коты Эрмитажа - Тизер-трейлер
Коты Эрмитажа Тизер-трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Коты Эрмитажа

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Обобщая отзывы, фильм вызывает смешанные впечатления. Сильные стороны — запоминающиеся персонажи Морис и кот Винсент, увлекательное приключение, элемент детектива, юмор и запоминающийся саундтрек; многим приятна доброта сюжета и семейная подача. Критика касается визуального исполнения и затянутых моментов, некоторые зрители называют сюжет фрагментированным. Подойдёт семьям с детьми и любителям ненавязчивого юмора; другим может не понравиться.
Саммари составлено ИИ на основе 30 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Степан Сабельников 25 марта 2023, 16:49
Самый крутой мультик❤️❤️
Александр Ковалёв 16 апреля 2023, 13:17
Хороший детский мультфильм. Добрый, простой, незамысловатый. А осуждать мультфильм с рейтингом 6+ взрослым людям это просто бред.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Коты Эрмитажа - смотреть в онлайн-кинотеатре

Коты Эрмитажа

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