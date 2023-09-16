Патрик – совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни! Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту – порхать в небе и увидеть мир с высоты полета!
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