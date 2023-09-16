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Постер мультфильма Крылатая история
5.9
Крылатая история - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Крылатая история
5.9

Крылатая история

, 2023
Butterfly Tale
Канада, Германия / анимация / 18+
Мультфильм о приключениях изобретательного мотылька
Трейлеры
Постер мультфильма Крылатая история
5.9
Крылатая история - Дублированный трейлер
Крылатая история  Дублированный трейлер

О фильме

Патрик – совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни! Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту – порхать в небе и увидеть мир с высоты полета!

В ролях

Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Jennifer
Мена Массуд
Мена Массуд
Patrick
Тристан Д. Лалла
Тристан Д. Лалла
Tar
Нагмех Алаи
Lily
Ник Юлиус Шук
Patrick
Дэниэл Брошу
Дэниэл Брошу
Basil
Дэниэл Брошу
Дэниэл Брошу
Basil
Дэниэл Брошу
Дэниэл Брошу
Basil
Дэниэл Брошу
Дэниэл Брошу
Basil
Люсинда Дэвис
Marty
Люсинда Дэвис
Marty
Элинор Ноубл
Chief Cora
Режиссер Софи Рой
Сценарист Лиэнн Саватски, Heidi Foss, Michael Solomon
Композитор Martin Roy, Mada Mada
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Канада / Германия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 октября 2023
Премьера в мире 16 сентября 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Россия Global Film 6+
19 апреля 2024 Азербайджан
26 января 2024 Андорра
13 ноября 2025 Аргентина ATP
9 февраля 2024 Болгария
22 января 2026 Бразилия L
19 апреля 2024 Великобритания U
6 ноября 2025 Гватемала
1 февраля 2024 Германия 0
9 ноября 2023 Грузия PG
21 мая 2024 Дания A
19 апреля 2024 Ирландия
29 сентября 2023 Испания
9 ноября 2023 Казахстан
13 октября 2023 Канада
29 января 2026 Колумбия
9 ноября 2023 Кыргызстан
24 ноября 2023 Латвия U
26 января 2024 Литва
8 января 2026 Мексика AA
19 апреля 2024 Молдавия
24 апреля 2024 Нидерланды 6
10 ноября 2023 Новая Зеландия
25 апреля 2024 ОАЭ TBC
22 января 2026 Перу
12 октября 2023 Португалия M/6
5 января 2024 Румыния o.A.
9 ноября 2023 Таджикистан
9 ноября 2023 Узбекистан 6+
4 января 2024 Украина
19 апреля 2024 Финляндия S
18 апреля 2024 Хорватия 0
2 февраля 2024 Швеция Btl
17 ноября 2023 Эстония
11 ноября 2023 ЮАР
Сборы в мире $1 329 229
Производство CarpeDiem Film & TV, Ulysses
Другие названия
Butterfly Tale, Monarcas: El gran viaje mágico, Butterfly Tale - Ein Abenteuer liegt in der Luft, Patrick, Vlindervrienden en het grote avontuur, Borboletas: Uma Aventura com Pinta, Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, Ein Abenteuer liegt in der Luft, Fjärilen Patrik på äventyr, La légende du papillon, Monarcas: O Conto das Borboletas, Perhosseikkailu, Povestea magică a fluturilor, Sigurd Sommerfugl, Sommerfuglen Sigurd, Ühe liblika lugu, Крылатая история, Легенда за пеперудите, Метелик Патрік: На крилах мрії, Крилата історія

Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Крылатая история - Дублированный трейлер
Крылатая история Дублированный трейлер
Крылатая история - Дублированный трейлер
Крылатая история Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

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