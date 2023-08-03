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Постер фильма Свадебная резня
3.8
Свадебная резня - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Свадебная резня
3.8

Свадебная резня

, 2023
Til Death Do Us Part
США / триллер / 18+
Триллер о мстительном парне, который нападает на свою бывшую невесту накануне её свадьбы
Трейлеры
Постер фильма Свадебная резня
3.8
Свадебная резня - Дублированный трейлер
Свадебная резня  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Шейн Дэкс Тейлор когда-то планировал снять версию этого фильма с Джиной Карано в главной роли.

Многие критики отметили, что режиссер уделил недостаточно внимания предпосылкам к основному сюжету. Однако рецензенты признали, что экшен-сцены удались на славу. 

Фильм также известен под названием «Пока смерть не разлучит нас». Название напоминает зрителям, что смерть всегда вписывается в свадебный обряд как символ единственного надлежащего конца супружеской жизни.

Персонажа по имени Ти-Боун играет бывший профессиональный скейтбордист Панчо Молер.

Съемки проходили в Пуэрто-Рико. 

Остросюжетный триллер о выживании показывает антиромантический период медового месяца в браке. Фильм Тимоти Вудворда — младшего соответствует всем характеристикам классического жанра. Критики даже провели аналогию с диптихом Квентина Тарантино «Убить Билла». 

 

 

День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для молодой невесты ночь перед торжеством стала сущим кошмаром: бывший жених ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить, прихватив с собой дружков -головорезов. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой, если, конечно, ей удастся дожить до утра…

В ролях

Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Bestman
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Husband
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Groomsman 4
Панчо Молер
Наталия Гуслистая
Наталия Гуслистая
Bride
Сер’Дариус Блэйн
Сер’Дариус Блэйн
Groom
Дайра Сао
Groomsman 1
Sam Lee Herring
Groomsman 3
Alan Silva
Groomsman 6
Неб Чупин
Big Sexy
Неб Чупин
Big Sexy
Olya Banar
Young Mother with Children
Режиссер Тимоти Вудворд мл.
Сценарист Shane Dax Taylor, Chad Law
Композитор Matthew Patrick Donner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 сентября 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Дата выхода
3 августа 2023 Россия Global Film 18+
3 августа 2023 Азербайджан 18+
3 августа 2023 Болгария
7 ноября 2024 Израиль
3 августа 2023 Казахстан 18+
3 августа 2023 Кыргызстан 16+
11 августа 2023 Латвия (none)
11 августа 2023 Литва
3 августа 2023 Молдавия
24 августа 2023 ОАЭ TBC
3 августа 2023 Таджикистан
3 августа 2023 Узбекистан
3 августа 2023 Украина
11 августа 2023 Эстония
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $113 607
Производство Born to Burn Films, BondIt Media Capital, Status Media & Entertainment
Другие названия
Til Death Do Us Part, Die Braut die sich traut, Finché morte non ci separi, Khatuna Katlanit, Kol mirtis mus išskirs, Kuni surm meid lahutab, Ölüm Bizi Ayırana Dek, Поки смерть не розлучить нас, Свадебная резня, 爱你至死, 直到死亡将我们分离, تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 13 голосов
3.8 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Свадебная резня - Дублированный трейлер
Свадебная резня Дублированный трейлер
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