Шейн Дэкс Тейлор когда-то планировал снять версию этого фильма с Джиной Карано в главной роли.
Многие критики отметили, что режиссер уделил недостаточно внимания предпосылкам к основному сюжету. Однако рецензенты признали, что экшен-сцены удались на славу.
Фильм также известен под названием «Пока смерть не разлучит нас». Название напоминает зрителям, что смерть всегда вписывается в свадебный обряд как символ единственного надлежащего конца супружеской жизни.
Персонажа по имени Ти-Боун играет бывший профессиональный скейтбордист Панчо Молер.
Съемки проходили в Пуэрто-Рико.
Остросюжетный триллер о выживании показывает антиромантический период медового месяца в браке. Фильм Тимоти Вудворда — младшего соответствует всем характеристикам классического жанра. Критики даже провели аналогию с диптихом Квентина Тарантино «Убить Билла».
День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для молодой невесты ночь перед торжеством стала сущим кошмаром: бывший жених ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить, прихватив с собой дружков -головорезов. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой, если, конечно, ей удастся дожить до утра…
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