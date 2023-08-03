Шейн Дэкс Тейлор когда-то планировал снять версию этого фильма с Джиной Карано в главной роли.

Многие критики отметили, что режиссер уделил недостаточно внимания предпосылкам к основному сюжету. Однако рецензенты признали, что экшен-сцены удались на славу.

Фильм также известен под названием «Пока смерть не разлучит нас». Название напоминает зрителям, что смерть всегда вписывается в свадебный обряд как символ единственного надлежащего конца супружеской жизни.

Персонажа по имени Ти-Боун играет бывший профессиональный скейтбордист Панчо Молер.

Съемки проходили в Пуэрто-Рико.

Остросюжетный триллер о выживании показывает антиромантический период медового месяца в браке. Фильм Тимоти Вудворда — младшего соответствует всем характеристикам классического жанра. Критики даже провели аналогию с диптихом Квентина Тарантино «Убить Билла».