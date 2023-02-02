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Постер фильма Лёгкое знакомство
5.2
Лёгкое знакомство - Трейлер
Киноафиша Фильмы Лёгкое знакомство
5.2

Лёгкое знакомство

, 2022
Lyogkoe znakomstvo
Россия / мелодрама / 18+
Психологическая мелодрама о курортном романе
Трейлеры
Постер фильма Лёгкое знакомство
5.2
Лёгкое знакомство - Трейлер
Лёгкое знакомство  Трейлер

О фильме

Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане.

Кто она? Представительница древнейшей профессии или утонченная искательница приключений, действительно ли он ей понравился, или обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.

В ролях

Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Odintsov
Лиза Климова
Лиза Климова
Neznakomka
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Aktyor-angel
Михаил Шамков
Михаил Шамков
Елизавета Летюк
Елизавета Летюк
Zhena
Kseniya Chigina
Nevesta
Tamara Gulyayeva
Kliyentka salona Fish
Anna Khvostova
Genriyetta
Sergey Kokorin
Pianist
Lev Komarov
Kazanova
Anfisa Ovchinnikova
Devushka v bare
Режиссер Александр Крестников
Сценарист Valentin Krasnogorov, Александр Крестников
Композитор Nikita Ilyushin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2023
Премьера в мире 2 февраля 2023
Дата выхода
2 февраля 2023 Россия AVK`PRO
Бюджет 65 500 000 RUR
Сборы в мире $19 311
Производство Отдых Медиа
Другие названия
Lyogkoe znakomstvo, Лёгкое знакомство

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Лёгкое знакомство - Трейлер
Лёгкое знакомство Трейлер
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Отзывы о фильме

o.zlobin 12 февраля 2023, 14:51
Качественное кино, это вполне можно сказать про фильм "Легкое знакомство".

Неожиданная мелодрама - одновременно лирическая,… Читать дальше…
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