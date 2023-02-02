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Лёгкое знакомство, 2022

2022 / Россия
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Психологическая мелодрама о курортном романе
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О фильме

Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане.

Кто она? Представительница древнейшей профессии или утонченная искательница приключений, действительно ли он ей понравился, или обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.

Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 февраля 2023
Премьера в мире 2 февраля 2023
Возраст 16+
Прокатчик AVK`PRO
Режиссер
Александр Крестников
Александр Крестников
В ролях
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Лиза Климова
Лиза Климова
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Михаил Шамков
Михаил Шамков
Елизавета Летюк
Елизавета Летюк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лёгкое знакомство 1 постер
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Формула Кино Европа
20:00 от 500 ₽
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«Лёгкое знакомство» в кинотеатрах

ср 25
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Формула Кино Европа Киевская
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