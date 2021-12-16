Картина является продолжением фильма 2019 года «Белая звезда», в котором дебютировала актриса Бритт Деккер.
Бритт Деккер снова играет роль наездницы Меган. Она чаще появляется на экране, чем в предыдущем фильме, и при подготовке к съемкам берет уроки актерского мастерства. Лошадь Деккер Джордж также вновь появится в кадре.
Венди Руйфрок играет роль Эсме. Готовясь к съемкам, она брала уроки верховой езды.
Фильм получил награду «Золотой фильм» после продажи 100 000 билетов в Нидерландах.
Эсми гостит у бабушки и все, о чем она грезит — это занятия конным спортом. Однако, бабушка боится этого увлечения и не разрешает. Однажды утром девочка обнаруживает у себя во дворе лошадь, которая спаслась из пожара в конюшне на соседнем ранчо. Так начинается настоящая дружба и приключения.
|20 апреля 2023
|Россия
|Кинологистика
|4 мая 2023
|Казахстан
|6+
|4 мая 2023
|Кыргызстан
|16 декабря 2021
|Нидерланды
|9
|4 мая 2023
|Узбекистан