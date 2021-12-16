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Постер фильма Спирит
5.3
Спирит - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Спирит
5.3

Спирит

, 2022
Silverstar
Нидерланды / приключения / 18+
Приключенческий фильм о девушке, которая мечтает стать наездницей
Трейлеры
Постер фильма Спирит
5.3
Спирит - Дублированный трейлер
Спирит  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является продолжением фильма 2019 года «Белая звезда», в котором дебютировала актриса Бритт Деккер.

Бритт Деккер снова играет роль наездницы Меган. Она чаще появляется на экране, чем в предыдущем фильме, и при подготовке к съемкам берет уроки актерского мастерства. Лошадь Деккер Джордж также вновь появится в кадре.

Венди Руйфрок играет роль Эсме. Готовясь к съемкам, она брала уроки верховой езды.

Фильм получил награду «Золотой фильм» после продажи 100 000 билетов в Нидерландах. 

Эсми гостит у бабушки и все, о чем она грезит — это занятия конным спортом. Однако, бабушка боится этого увлечения и не разрешает. Однажды утром девочка обнаруживает у себя во дворе лошадь, которая спаслась из пожара в конюшне на соседнем ранчо. Так начинается настоящая дружба и приключения.

В ролях

Бритт Деккер
Бритт Деккер
Megan
Венди Руйфрок
Венди Руйфрок
Esmee
Юват Вестендорп
Юват Вестендорп
Ben
Бо Мертен
Бо Мертен
Carina
Аннеке Блок
Аннеке Блок
Jenny
Eliyha Altena
Josh
Барт Клевер
Gerrit
Noah de Nooij
Danny
Lizzy van Dijk
Belle
Джуда Гослинга
Koper
Режиссер Диде ин 'т Вельд
Сценарист Michiel Peereboom, Бритт Деккер
Композитор Карл Хертверд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 февраля 2023
Премьера в мире 16 декабря 2021
Дата выхода
20 апреля 2023 Россия Кинологистика
4 мая 2023 Казахстан 6+
4 мая 2023 Кыргызстан
16 декабря 2021 Нидерланды 9
4 мая 2023 Узбекистан
Сборы в мире $874 426
Производство 2CFilm
Другие названия
Silverstar, Eine Freundschaft für die Ewigkeit, Silverstar: Uma História de Amizade, Спирит, Спирит. Серебряная звезда, Silverstar - Uma História de Amizade

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

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Спирит - Дублированный трейлер
Спирит Дублированный трейлер
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