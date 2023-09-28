Литературной основой фильма стало одноименное произведение Сергея Шаргунова. В 2001-м Шаргунов получил премию «Дебют» в категории «Крупная проза» (за повесть «Малыш наказан»). Затем он получил приз Горьковской литературной премии и международную литературную премию «Белые журавли России» за роман «1993». Другие произведения автора также были отмечены наградами, в том числе «Национальный бестселлер» (становился лауреатом дважды) и международных — итальянской Arcobaleno и «Москва — Пенне».

Постановщиком картины стал Александр Велединский, сценарист легендарного сериала «Бригада» и режиссер таких проектов, как «Ладога», «Географ глобус пропил» и «Живой». Он же занимался подготовкой сценария, основой которого стала книга Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома», выпущенная в 2013 году. Автор оригинального произведения является журналистом и общественным деятелем, на счету которого десятки литературных работ в различных жанрах.

В своем романе Шаргунов пишет о событиях, случившихся с сентября по октябрь 1993 года в Москве (речь идет о так называемом «Октябрьском путче»), а также о том, как они сказались на судьбах людей, которые стали очевидцами переворота. Раньше на эту непростую тему снимали только документальные проекты, в художественном кинематографе ее освещали только с точки зрения последствий или «фона».

Картина представлена на питчинге «Фонда кино», который отбирал проекты компаний, не являющихся лидерами российского кинопроизводства, для дальнейшего финансирования. В сентябре 2022 года стало известно, что «1993» вошел в число проектов, которые получат государственную помощь.

По словам исполнителя главной роли Евгения Цыганова, это история поколения его родителей. Тогда многие теряли работу, пытались найти ее где угодно. Его герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это история отца Цыганова, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги.



Для Евгения Цыганова и остальных участников съемочного процесса это были непростые съемки. Он успел получить несколько травм на съемочной площадке. Актеры столкнулись с трудностями съемок сцен перестрелок и драк, а также тяжелыми погодными условиями.

Режиссер Александр Велединский признался, что ему страшно было браться за такую противоречивую тему, как штурм Белого дома. По его словам, он осознает, что столкнется с критикой со всех сторон — справа и слева, — именно потому, что гражданская война все еще не закончилась. Для постановщика это еще и его личная история. Велединский начал учиться на Высших курсах 1 октября 1993 года, а уже 3-го пролилась первая кровь. Общежитие, где он жил, находилось неподалеку от Останкино, и они (будущие создатели «Бригады» Алексей Сидоров, Игорь Порублев и он) отправились туда. Велединский признался, что именно там он расстался с иллюзией о «хорошей» власти.

Съемки картины начались в августе 2022 года.

Премьера картины должна состояться в 2023 году, она будет приурочена к 30-й годовщине показанных в фильме событий.

В 2023 году до премьеры фильм «1993» попал в список самых ожидаемых картин года по версии «ПрофиСинема».