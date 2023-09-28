Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 1993
6.7
Киноафиша Фильмы 1993
6.7

1993

, 2023
1993
Россия / драма / 18+
Драма с Евгением Цыгановым об исторических событиях, разрушивших семью
Постер фильма 1993
6.7

Факты

О фильме

Литературной основой фильма стало одноименное произведение Сергея Шаргунова. В 2001-м Шаргунов получил премию «Дебют» в категории «Крупная проза» (за повесть «Малыш наказан»). Затем он получил приз Горьковской литературной премии и международную литературную премию «Белые журавли России» за роман «1993». Другие произведения автора также были отмечены наградами, в том числе «Национальный бестселлер» (становился лауреатом дважды) и международных — итальянской Arcobaleno и «Москва — Пенне».

 

Постановщиком картины стал Александр Велединский, сценарист легендарного сериала «Бригада» и режиссер таких проектов, как «Ладога», «Географ глобус пропил» и «Живой». Он же занимался подготовкой сценария, основой которого стала книга Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома», выпущенная в 2013 году. Автор оригинального произведения является журналистом и общественным деятелем, на счету которого десятки литературных работ в различных жанрах.

 

В своем романе Шаргунов пишет о событиях, случившихся с сентября по октябрь 1993 года в Москве (речь идет о так называемом «Октябрьском путче»), а также о том, как они сказались на судьбах людей, которые стали очевидцами переворота. Раньше на эту непростую тему снимали только документальные проекты, в художественном кинематографе ее освещали только с точки зрения последствий или «фона».

 

Картина представлена на питчинге «Фонда кино», который отбирал проекты компаний, не являющихся лидерами российского кинопроизводства, для дальнейшего финансирования. В сентябре 2022 года стало известно, что «1993» вошел в число проектов, которые получат государственную помощь.

 

По словам исполнителя главной роли Евгения Цыганова, это история поколения его родителей. Тогда многие теряли работу, пытались найти ее где угодно. Его герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это история отца Цыганова, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. 


Для Евгения Цыганова и остальных участников съемочного процесса это были непростые съемки. Он успел получить несколько травм на съемочной площадке. Актеры столкнулись с трудностями съемок сцен перестрелок и драк, а также тяжелыми погодными условиями.

 

Режиссер Александр Велединский признался, что ему страшно было браться за такую противоречивую тему, как штурм Белого дома. По его словам, он осознает, что столкнется с критикой со всех сторон — справа и слева, — именно потому, что гражданская война все еще не закончилась. Для постановщика это еще и его личная история. Велединский начал учиться на Высших курсах 1 октября 1993 года, а уже 3-го пролилась первая кровь. Общежитие, где он жил, находилось неподалеку от Останкино, и они (будущие создатели «Бригады» Алексей Сидоров, Игорь Порублев и он) отправились туда. Велединский признался, что именно там он расстался с иллюзией о «хорошей» власти.  

 

Съемки картины начались в августе 2022 года. 

 

Премьера картины должна состояться в 2023 году, она будет приурочена к 30-й годовщине показанных в фильме событий.

 

В 2023 году до премьеры фильм «1993» попал в список самых ожидаемых картин года по версии «ПрофиСинема».

1993 год, дни больших надежд и грозных потрясений. История одной семьи, расколотой надвое, – любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

В ролях

Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Viktor
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Lena
Александр Робак
Александр Робак
Yans
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Mikhail
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Vika
Григорий Верник
Григорий Верник
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Александр Панин
Александр Панин
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Maltsev
Виктория Смирнова
Olesya
Anna Tsvetkova
Tanya
Александр Кухаренко
Andrey
Режиссер Александр Велединский
Сценарист Сергей Александрович Шаргунов, Александр Велединский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 ноября 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Дата выхода
28 сентября 2023 Россия Атмосфера Кино 16+
28 сентября 2023 Азербайджан
28 сентября 2023 Болгария
28 сентября 2023 Кыргызстан
28 сентября 2023 Молдавия
28 сентября 2023 Таджикистан
28 сентября 2023 Узбекистан
Бюджет 348 000 000 RUR
Сборы в мире $253 406
Производство Gate
Другие названия
1993

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 27 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2360 В жанре «драма»  1001 В фильмах России  280 В фильмах 2023 года  135
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы зрителей о фильме 1993

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: передача атмосферы 90‑х, достоверные бытовые детали, сильная актёрская игра и режиссура, правдоподобная драма одной семьи. Слабые стороны: излишняя длительность и иногда неясный финал. Общая оценка зрителей — положительная: картина важна и достойно отражает эпоху. Фильм подойдёт тем, кто видел хронику тех лет или интересуется исторической драмой и семейной историей; готов к тяжёлым эпизодам.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.

Отзывы о фильме

avmur2005 29 сентября 2023, 15:32
Непонятно для чего в анонсе откровенно врать про "разрушенную семью". Или писали не видя, что скорее всего.
Подобные "рецезии"… Читать дальше…
Андрей Танага 1 октября 2023, 17:48
Вчера смотрели в кинотеатре только вышедший на большие экраны фильм "1993" с Евгением Цыгановым, Екатериной Вилковой, Александром Робаком в… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Сентябрьский киногид: 10 главных премьер в российском прокате
30 августа 2023 13:00 Сентябрьский киногид: 10 главных премьер в российском прокате Первый месяц осени порадует нас яркими новинками самых разных жанров — от криминальной драмы Люка Бессона и мелодрамы Вуди Аллена до ретродрамеди с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой. 
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993»
2 августа 2023 16:50 Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Судьба обычных людей на фоне эпохальных перемен.

Фильмы похожие на 1993

В Кейптаунском порту
В Кейптаунском порту драма
2019, Россия
5.0
Географ глобус пропил
Географ глобус пропил драма
2013, Россия
7.0
Живой
Живой драма, мистика, военный
2006, Россия
6.0
Русское
Русское драма, комедия
2004, Россия
6.0
Снегирь
Снегирь драма
2023, Россия
7.0
Медея
Медея драма
2021, Россия
5.0
Нуучча
Нуучча драма
2021, Россия
7.0
Недетский дом
Недетский дом драма
2021, Россия
6.0
Цой
Цой драма
2020, Россия
4.0
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой драма
2020, Россия
5.0
Воскресенье
Воскресенье драма
2019, Россия
5.0
Кислота
Кислота драма
2018, Россия
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше