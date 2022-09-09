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Постер фильма Истории, которые нельзя рассказывать
6.0
Истории, которые нельзя рассказывать - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Истории, которые нельзя рассказывать
6.0

Истории, которые нельзя рассказывать

, 2022
Historias para no contar
Испания / комедия / 18+
Абсурдная комедия о героях, которые попадают в щекотливые ситуации
Трейлеры
Постер фильма Истории, которые нельзя рассказывать
6.0
Истории, которые нельзя рассказывать - Дублированный трейлер
Истории, которые нельзя рассказывать  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки картины проходили в Барселоне с марта по май 2021 года. 

Гэй признается, что со времен фильма «Пистолет в каждой руке» (2012), который тоже состоит из нескольких частей, ему хотелось снять нечто подобное, только с женщинами в главных ролях. 

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, который состоялся в сентябре 2022 года, в разделе «Специальные презентации». 

Фильм принял участие в Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания). 

По словам Сеска Гэя, «пять историй сосредоточены на сентиментальной жизни наших главных героев и рассказаны с большим количеством действий, определяемых очень язвительным тоном и юмором, что предполагает само название». 

По словам продюсера Марты Эстебан, которая давно работает с Гэем, один из величайших талантов этого режиссера — это способность оживить персонажей и вызвать у зрителей сопереживание им.

Муж, вернувшийся из командировки, застает жену в странном возбуждении, супруги толкают лучшего друга в объятия незнакомки с шокирующим прошлым, влюбленные оказываются в щекотливых ситуациях, о которых не принято говорить… Мужчины и женщины скрывают правду друг от друга и принимают самые абсурдные решения. Конечно, они предпочли бы сдерживать свои порывы, но не в силах остановиться…

В ролях

Хавьер Камара
Хавьер Камара
Чино Дарин
Чино Дарин
Álex (segment: Tengo ganas de verte)
Ким Гутьеррес
Ким Гутьеррес
Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Luis (segment: Sandra)
Марибель Верду
Марибель Верду
Blanca (segment: Los martes y los jueves)
Анна Кастильо
Анна Кастильо
Laura (segment: Tengo ganas de verte)
Хавьер Рей
Хавьер Рей
Raúl (segment: Tengo ganas de verte)
Антонио де ла Торре
Carlos (segment: Sandra)
Мария Леон
Мария Леон
Ana (segment: Sandra)
Eva Reyes
Sandra (segment: Sandra)
Александра Хименес
Александра Хименес
Carol (segment: Los martes y los jueves)
Нора Навас
Нора Навас
Ángela (segment: Los martes y los jueves)
Режиссер Сеск Гай
Сценарист Сеск Гай, Томас Арагай
Композитор Арнау Бэтэллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 ноября 2022
Премьера в мире 9 сентября 2022
Дата выхода
2 марта 2023 Россия Русский репортаж
15 июня 2023 Греция
21 ноября 2024 Доминиканская Республика
25 ноября 2022 Испания
26 января 2023 Казахстан 18+
26 января 2023 Кыргызстан 18+
25 августа 2023 Румыния
Сборы в мире $1 160 592
Производство Impossible Films, Movistar Plus, Nocontarfilm
Другие названия
Historias para no contar, Stories Not to Be Told, Истории, которые нельзя рассказывать, Eltitkolt történetek, Histórias Que É Melhor Não Contar, Historie nie do opowiedzenia, Zgodbe, ki jih je bolje zamolčati, Αυτά που δεν λέγονται

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Истории, которые нельзя рассказывать - Дублированный трейлер
Истории, которые нельзя рассказывать Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Испанские страсти.
Испанские страсти. У всех есть скелеты в шкафу. Там же рядом хранятся страхи, переживания и надежды, но рано или поздно все это выходит наружу. Кто-то случайно принимает импульсивное и абсурдное решение, услышав неожиданный звук ключа в замке. Другие увлекаются сплетнями и не замечают, как начинают заниматься осуждением других. Кому-то же выпадает возможность встречаться с молодой актрисой, но большая разница в возрасте мешает найти уверенность. У кого-то история, на первый взгляд, слишком банальна и связана с…
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