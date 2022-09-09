Съемки картины проходили в Барселоне с марта по май 2021 года.

Гэй признается, что со времен фильма «Пистолет в каждой руке» (2012), который тоже состоит из нескольких частей, ему хотелось снять нечто подобное, только с женщинами в главных ролях.

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, который состоялся в сентябре 2022 года, в разделе «Специальные презентации».

Фильм принял участие в Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

По словам Сеска Гэя, «пять историй сосредоточены на сентиментальной жизни наших главных героев и рассказаны с большим количеством действий, определяемых очень язвительным тоном и юмором, что предполагает само название».

По словам продюсера Марты Эстебан, которая давно работает с Гэем, один из величайших талантов этого режиссера — это способность оживить персонажей и вызвать у зрителей сопереживание им.