Съемки картины проходили в Барселоне с марта по май 2021 года.
Гэй признается, что со времен фильма «Пистолет в каждой руке» (2012), который тоже состоит из нескольких частей, ему хотелось снять нечто подобное, только с женщинами в главных ролях.
Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, который состоялся в сентябре 2022 года, в разделе «Специальные презентации».
Фильм принял участие в Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).
По словам Сеска Гэя, «пять историй сосредоточены на сентиментальной жизни наших главных героев и рассказаны с большим количеством действий, определяемых очень язвительным тоном и юмором, что предполагает само название».
По словам продюсера Марты Эстебан, которая давно работает с Гэем, один из величайших талантов этого режиссера — это способность оживить персонажей и вызвать у зрителей сопереживание им.
Муж, вернувшийся из командировки, застает жену в странном возбуждении, супруги толкают лучшего друга в объятия незнакомки с шокирующим прошлым, влюбленные оказываются в щекотливых ситуациях, о которых не принято говорить… Мужчины и женщины скрывают правду друг от друга и принимают самые абсурдные решения. Конечно, они предпочли бы сдерживать свои порывы, но не в силах остановиться…
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Скучно. Затянуто. Хотя общая продолжительность 1 ч.15 мин. И слава небесам!
Первая история будто высосана из пальца. Какая то… Читать дальше…